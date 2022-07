“Yo voy a votar Rechazo”: Ximena Rincón sincera su decisión para el plebiscito

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón aseguró que votará Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre sobre la propuesta de nueva Constitución.

“Creo desde la convicción más profunda que este texto no es bueno para el país”, afirmó la legisladora falangista este martes en el Congreso, en medio del debate al interior de su partido respecto a esa votación y ad portas de la definición de la Junta Nacional de la DC sobre la propuesta.

Rincón afirmó que “Chile se merece una buena nueva Constitución, pero no es esta que se nos propone”.

“Llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen y, por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía del Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar Rechazo”, argumentó.

La exministra hizo estas declaraciones tras la aprobación de la comisión de Constitución del Senado a la reforma que baja el quorum a 4/7 para modificaciones a la Carta Magna.

Rincón y el senador Matías Walker impulsan esta iniciativa con apoyo de la UDI, RN y Evópoli, y que permitiría darle viabilidad al proceso constituyente en caso de que no se apruebe la propuesta de la Convención Constitucional.

En tanto, este miércoles 6 de julio, a través de sus cerca de 380 delegados, la Junta Nacional DC definirá la postura institucional de la tienda ante el plebiscito de salida.

El diputado Eric Aedo, jefe de bancada DC, afirmó que “la junta de mañana está hecha para votar Apruebo. Tiene esa direccionalidad”.

“Yo entiendo, porque voy a votar Rechazo, que si gana el Apruebo en la junta, lo lógico es que si uno es parte de una comunidad política, es no podré hacer campaña pública por el Rechazo. Y espero también lo contrario”, sostuvo.