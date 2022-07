Huenchumilla (DC) confirma que votará Apruebo en septiembre y descarta apoyo a proyecto de 4/7

Tras el anuncio de Ximena Rincón, su compañera de bancada en la Cámara Alta, de que votará Rechazo en el plebiscito de septiembre, el senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla confirmó su apoyo al Apruebo y de paso descartó apoyar la iniciativa de la exministra que se instaló como puntal de un “Plan B” en caso de que la ciudadanía le baje el pulgar a la propuesta de nueva Constitución.

Esto en la misma jornada en que la comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado aprobó de manera unánime, por cuatro votos a favor y cero en contra, en particular y general el proyecto que impulsan los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, con apoyos de la UDI, RN y Evópoli, para rebajar el quorum de reformas constitucionales a 4/7.

Señalando que si bien las diferencias al interior de la DC “son legítimas”, el parlamentario cuestionó y descartó que el partido pueda compartir domicilio político con la derecha.

Respecto al plebiscito, explicó que él fue “crítico de la forma como la Convención se manejó. Y yo dije que el proceso se había comido al contenido”.

“Pero una vez que sale el borrador, como corresponde a cualquier político responsable, yo leí detenidamente el articulado y lo vuelvo a releer”, dijo, agregando en esa línea que tras esa lectura considera la propuesta de nueva Carta Magna como un “avance”.

“Considero que esta nueva Constitución es un gran avance para Chile, porque cambia el eje del tipo de organización que vamos a tener en Chile con el estado social de derecho. Ahora, como toda obra humana puede tener luces y sombras, y es perfectible. Pero uno tiene que tomar una decisión. Puesto en esa disyuntiva, yo no me pierdo y estoy naturalmente por el Apruebo”, confirmó.

“Yo no le creo a la derecha”

Consultado por el llamado “Plan B” que sería viabilizado por la rebaja del quorum para reformar la Constitución, en caso de ganar el Rechazo, Huenchumilla estimó que “no corresponde colocarse en un escenario político que no es real. La realidad es que las chilenas y los chilenos estamos llamados a pronunciarnos este 4 de septiembre frente a estas dos alternativas”.

“Yo no le creo a la derecha. Y por lo tanto no estoy en condiciones de aprobar un proyecto de esa naturaleza, porque eso es dar un certificado de fe a la derecha. Durante más de 30 años tuvimos promesas de la derecha de modificar la Constitución y nunca lo hizo”, recalcó.

Sobre Ximena Rincón y Matías Walker sostuvo que “tenemos una diferencia de tesis, no hay nada personal en esto. Yo siempre hago una distinción entre las diferencias respecto de cuestiones de ideas y de tesis, de las cuestiones personales (…) simplemente tenemos diferencias de opinión que son legítimas, y yo desde un principio manifesté que ese proyecto no me gustaba porque en el fondo envolvía al Rechazo en una barra de chocolate”.

Huenchumilla planteó además que “nunca en los partidos, ni en ninguna parte, hay unanimidad, vuelvo a reiterar eso. Y por lo tanto las diferencias son legítimas. Pero nunca nosotros en la historia de la DC, salvo contadísimas excepciones, hemos estado junto a la derecha. Yo no me veo en el Rechazo junto con la derecha”.

“Lo que aquí está en juego es si podemos tener una Constitución que se haga cargo de la clase media y de los sectores desposeídos, de aquellos que fueron objeto de las desigualdades e injusticias a las que dio lugar este modelo de la Constitución. Entonces por historia, no puedo estar por el Rechazo”, cerró el legislador DC.

Provoste también cuestionó iniciativa de 4/7

La postura de Huenchumilla es coincidente con el planteamiento que más temprano hizo la senadora Yasna Provoste en entrevista con Cooperativa.

Consultada por la Junta Nacional que definirá este miércoles la postura institucional del partido para el plebiscito, Provoste dijo que “el hecho innegable es que nuestra sociedad está mudando vertiginosamente sus formas de vida y organización, y el deber de la DC es aspirar a conducir el curso de esa transformación; entregar una respuesta a partir de nuestra historia como partido de vanguardia”.

Sobre la propuesta de Rincón y Walker, en tanto, dijo que “no forma parte del debate plebiscitario ninguna modificación a la actual Constitución, y lo que proponen algunos sobre el quórum para modificarla, guarda coherencia solo con una decisión adoptad por la derecha en orden a votar Rechazo”.

Provoste dijo que estaba inclinada a apoyar el Apruebo. “Soy una persona de regiones, cómo podría estar en contra de profundizar en la Carta Fundamental una mayor descentralización, y soy además una representante genuina de un pueblo originario, cómo podría estar en contra de una Constitución que reconoce a nuestros pueblos”, sentenció.