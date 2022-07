Carlos Maldonado, expresidente del Partido Radical, se define de cara al plebiscito: “Votaré Rechazo”

“Luché por la democracia, y fui luego parte activa de los gobiernos de centroizquierda, aquellos que consolidaron la democracia y que, con insuficiencias por cierto, y nuevos logros por alcanzar, tuvieron la capacidad de liderar las décadas de mayor progreso de nuestra historia, hasta llevar a Chile a encabezar todos los índices de desarrollo económico y social en América Latina”.

Así comienza la carta que durante la tarde de este miércoles difundió el expresidente del Partido Radical y expresidenciable, Carlos Maldonado Curti, en donde confirmó su postura frente al plebiscito constituyente del 4 de septiembre: votará Rechazo.

En la misiva, el extimonel radical explicó su postura señalando que “firmé el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, promoviendo luego con entusiasmo la opción Apruebo en el plebiscito de 2020, y sigo plenamente comprometido con el proceso constituyente y su propósito de entregar al país una carta fundamental que sea una casa común, de la que todos podamos sentirnos parte, que no tome partido ideológico, ni sea un programa de gobierno, sino que, por el contrario, establezca reglas que permitan el libre debate y resolución democrática de las diversas ideas y propuestas”.

“Una Constitución que respete la división de poderes, que funde un sistema político sólido, con respeto a las minorías y con los resguardos y contrapesos necesarios para evitar tentaciones autoritarias y cambios de reglas sobre la marcha. Que establezca la preeminencia de las mayorías en la toma de decisiones, pero que no permita su captura de las instituciones, ni su perpetuación en el poder. Que consagre una irrestricta igualdad ante la ley, sin personas ni grupos privilegiados. Que no conceda derechos de veto. Que una a Chile, no que divida”, agregó el también exministro de Justicia durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Sin embargo, según explicó, el texto final emanado por la Convención Constitucional, “pese a sus avances en derechos sociales, medioambiente, y otras materias que deberán ser recogidas en nuestro ordenamiento constitucional, es -en su conjunto- una propuesta inconveniente para el país”.

Dentro de los puntos que critica están la eliminación del Poder Judicial como tal, la eliminación del Senado, el hecho de que baja los quórum en materia legislativa, que establece un conjunto exacerbado de derechos y privilegios para los denominados pueblos originarios.

“Y luego, por si todo eso no fuera suficiente, se pretende entregar a los mismos PPOO un inédito derecho de veto sobre posibles modificaciones constitucionales que puedan afectar los derechos que se les están otorgando. Este singular “candado” constitucional nunca ha existido en la historia de Chile”, complementó.

“El desafío no es refundar Chile, poniendo en riesgo lo ya alcanzado con tanto esfuerzo. El desafío es dotarnos de una Constitución que nos una y nos entregue las bases normativas para mejorar aquellos aspectos que aún apartan a Chile de los estándares de las naciones más desarrolladas”, aseguró Maldonado.

El expresidenciable Radical cerró su carta señalando que “seguiré plenamente comprometido, y trabajando cada día hasta que se concreten de buena forma, es decir, cuidando y preservando lo ya logrado, aquellas imprescindibles mejoras constitucionales, sociales, políticas y económicas que Chile demanda. En el intertanto y en paralelo a esa tarea, que debe continuar, en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, pensando exclusivamente en los intereses superiores de Chile, y por las consideraciones ya expresadas, me veo en la obligación de votar RECHAZO”.

Maldonado se suma a un variado número de figuras de la centroizquierda que ya han manifestado que no apoyarán el Apruebo en el plebiscito de septiembre. Ayer La Tercera PM dio cuenta de la carta en que diversos personajes como el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco; la gestora cultural e impulsora de la campaña “Marca AC”, Javiera Parada; el exconvencional constituyente Felipe Harboe; el abogado Antonio Bascuñán; el expresidente de Codelco y economista, Óscar Landerretche (PS); entre otros, anunciaron que votarán Rechazo.