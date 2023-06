“He sido acusado injustamente”: renuncia Secplan de Las Condes luego de denuncias por su participación en compra de terreno para Cesfam

Al final de una comisión mixta de Hacienda y Seguridad celebrada a las 11.00 de este jueves en Las Condes, el administrador del municipio, Juan Masferrer, informó al concejo municipal de la renuncia del director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Alejandro Contreras Morales.

Una noticia que descolocó a parte de los concejales del municipio debido a la “informalidad” del anuncio, que por lo demás llega en medio de un álgido ambiente comunal marcado por las denuncias de los ediles Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex-UDI) y los republicanos Leonardo Prat y Sergio Melnick por supuestos delitos de fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público en la compra de un paño que la administración de Daniela Peñaloza (UDI) habría adquirido para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

En medio de la incertidumbre, una de las principales razones del porqué de la renuncia estaría la activa participación del ingeniero civil en la compraventa de los terrenos, pues Secplan es una de las unidades dentro del municipio con las facultades para desarrollar los proyectos; el desarrollo de una tensa relación con los concejales que han llevado a frenar proyectos de infraestructuras para la comuna y su eventual participación en el caso Luminarias.

Consultado por La Tercera PM, Contreras afirmó haber presentado su renuncia voluntaria a Las Condes este miércoles 14 de junio por medio de una carta dirigida a la alcaldesa Peñaloza. En el escrito, al que este medio tuvo acceso, Contreras expuso las razones de su renuncia la que tildó como “indeclinable”, las que guardan relación con “motivos personales y que son de público conocimiento”.

“Como es de su conocimiento, he sido acusado injustamente a mi parecer, por cuatro concejales, algo que para mí cambia todo. No por su legítimo derecho a fiscalizar, sino a la forma de actuar, la cual daña irreparablemente las confianzas necesarias y mi honra, enlodando el sacrificio, esmero y profesionalismo que siempre he buscado imprimir en mi actuar, realizando una denuncia de carácter culposa hacia mi persona y dos funcionarios más, sin siquiera preguntar sobre mi participación en le hecho denunciado, al contrario, pidiendo explicaciones después de haber realizado esta denuncia ante la Fiscalía”, expresó.

Y continuó: “Estoy seguro que se impondrá la verdad de las que yo considero sin afirmaciones infundadas y mal intencionadas, encontrando en mi un medio para enlodar el trabajo de esta administración”.

En tanto, desde el municipio de Las Condes confirmaron la recepción de la renuncia voluntaria de Contreras, la que se busca explicar en mayor detalle a las 15:30 de esta tarde durante un nuevo concejo municipal. “Se agradece el enorme trabajo en sus 7 años en la municipalidad, por su profesionalismo y servicio público”, señalaron.

La acusación ante Contraloría

Dentro de las razones de la denuncia, Contreras alude a las denuncias que los concejales presentaron ante fiscalía y que se trasladaron a la Contraloría General de La República (CGR) por parte de la concejala republicana, Catalina Ugarte. Una arista que la edil accionó para obtener resultados más rápidos que la indagación penal, considerando los tres meses que tardó el organismo en pronunciarse en el caso de la exclínica Sierra Bella de Santiago.

En la presentación de Ugarte se enumeran una serie de hechos que, de acuerdo con la concejal, permiten perseguir responsabilidades administrativas. “Con fecha 10 de marzo de 2022, la Municipalidad de Las Condes citó a una Comisión Reservada (esto es, no se graba ni se levanta acta de la misma), donde participó el secretario general de la Corporación de Educación y Salud, Sr. Ricardo Gutiérrez y el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Sr. Alejandro Contreras”, escribió.

Ante este hecho, Contreras detalló dentro de la renuncia que estos hechos “no hacen más que demostrar la coordinación artera, para enlodar el trabajo que se ha realizado, en mi opinión, con el objetivo de paralizar los proyecos de desarrollo comunal. (...) No tengo duda que saldré absuelto de estas acusaciones, pues mi actuar ha estado fundado siempre en mi firme convicción de que el servicio público, es un modo de vida y una escuela de humildad (...)”, cerró.