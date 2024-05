Hasta 195 mil pesos: Las Condes comenzará a multar por mal uso de scooters eléctricos

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

Con una oferta de más de 5 mil scooters eléctricos de pago en la Región Metropolitana y ante el alza de accidentes protagonizados por estos aparatos, la Municipalidad de Las Condes toma cartas en el asunto: a partir del 1 de junio, quienes no respeten la Ley de Convivencia Vial, no usen cascos ni luces reflectantes, y no utilicen las vías exclusivas, deberán pagar multas.