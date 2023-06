Abogado de carabineros que controlaron a Jorge Valdivia: “Si la diputada Orisini no llamaba al mando, no se hubiera abierto un sumario contra los policías”

Si bien la investigación penal a raíz del denominado “telefonazo” de la diputada RD, Maite Orsini, a la general de Carabineros, Karina Soza, tras un control de identidad al exfutbolista, Jorge Valdivia, terminó, hay una arista que aún no culmina.

Se trata del proceso administrativo al cual están sujetos los efectivos policiales que realizaron la diligencia y que derivó en que la parlamentaria, primero, se contactara con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, con el subdirector, Marcelo Araya, y también con la general Soza.

Aunque el fiscal del caso, Patricio Cooper, descartó implicancias penales de Orsini en el caso, sí advritió -a través de un escrito al tribunal- que “resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”.

Claudio González -socio del estudio jurídico González y Compañía- es abogado de los carabineros que realizaron el control de identidad, el sargento Jean Pierre Gallardo y el cabo Pablo Pino Pino.

¿En qué situación están los carabineros que adoptaron el procedimiento?

Están totalmente activos, a la espera de lo que pase en la investigación administrativa. Ellos reiteran lo que han mantenido siempre: no hubo detención, se hizo un control de identidad y se adoptó conforme a protocolo, y ahí, lo que pasó con la arista es sumamente importante, porque ratifica esta versión.

¿Por qué?

Por que en los fundamentos que entrega el fiscal de la causa, da por acreditado que el actuar policial obedeció a un control de identidad totalmente válido y no a una detención como originalmente se reclamó por el señor Valdivia solicitando la ayuda de la diputada. Además, nos sentimos muy satisfechos y compartimos plenamente el llamado de atención o reproche moral que el Ministerio Público hace del comportamiento de la diputada Orsini, por cuanto su intervención claramente afectó el debido trato igualitario que las Instituciones del Estado deben dar a todos los ciudadanos.

¿Fue el llamado de la diputada lo que derivó en la apertura de la investigación interna?

Debemos tener presente que un telefonazo ha generado un sumario administrativo de dos carabineros que realizaron en regla su trabajo. Y sí, sin duda, no hay doble lectura en eso. Si la diputada Orsini no llamaba al mando, no se hubiera abierto una investigación contra los policías.

¿Y esa investigación sigue abierta?

Sí, y ahi existe un sinsentido en la acción general de Estado, por cuanto, por un lado, se da por finalizada la causa penal, que por sus complejidades suelen ser procesos más largos que los sumarios administrativos, probablemente por el hecho de tratarse de una investigación en contra de una diputada de la República; sin embargo, los funcionarios policiales aún siguen esperando por el resultado de su sumario administrativo generado, paradojalmente, como consecuencia de un llamado telefónico, que ha sido considerado por el ente persecutor, como reprochable, al menos, desde el punto de vista moral.

¿Los funcionarios deberían se absueltos?

Esperamos que el sumario administrativo recoja estas ideas y absuelva a los funcionarios policiales con la prontitud que merece.

¿Ellos recibieron algún llamado de sus superiores, una vez realizado terminado el procedimiento?

Solamente se les notifica que se hará un sumario.