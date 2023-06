La “advertencia” a los dirigentes oficialistas, cómo enfrentar las reformas y el clima con la derecha: las directrices de La Moneda en cita de Cerro Castillo

A diferencia del último encuentro del comité político ampliado en Cerro Castillo, esta vez la cita se inició puntual. El Presidente Gabriel Boric asomó en el salón cuando ya estaban sentados en la mesa los timoneles de los partidos oficialistas, los jefes de bancada y los ministros del comité político que lo acompañaban. Para partir, compartieron ceviches, empanadas de cóctel, sandwiches y brochetas de pollo y fruta. Más distante que en otras ocasiones -adviertieron algunos asistentes- el Presidente se limitó a abrir la reunión y habló poco.

Y es que antes de iniciar la conversación, el jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán (CS), tomó la palabra. Hizo un llamado de atención a los presentes tras conocerse -en la edición de La Tercera PM de este miércoles- el contenido de la reunión de Boric con los parlamentarios de La Araucanía, en la antesala del viaje a la región que concretará este viernes. Ante ese reparo, algunos de los asistentes plantearon entregar los teléfonos celulares.

Durante esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá; y el jefe de la Segpres, Álvaro Elizalde, confirmaron acciones legales por la grabación y difusión de la reunión. “Una grabación de esta naturaleza o registro podría revestir carácter de delito, razón por la cual se va a realizar, conforme a la ley, la denuncia respectiva para que se realice la investigación”, confirmó Elizalde.

Tras marcar ese punto, Boric cedió la palabra al titular de Hacienda, Mario Marcel, quien expuso los cinco pilares en los que se fundará el pacto fiscal que trabaja el Ejecutivo. Cabe recordar que en la última cuenta pública, el Jefe de Estado señaló que en julio se insistirá vía Senado con el proyecto de reforma tributaria.

Según presentes, se volvió a insistir en la estrategia que ha hecho que el Ejecutivo coseche éxitos en proyectos como la reducción de la jornada laboral, Royalty Minero o el sueldo mínimo: el diálogo con actores extraparlamentarios de todo el espectro. Y es que durante la conversación, los ministros también sinceraron que el diálogo dentro del parlamento con la oposición -particularmente con Chile Vamos- está cuesta arriba. Algo en lo que coincidieron algunos de los jefes de bancada presentes.

Entre los conceptos mencionados por Marcel, se habló de principios de un sistema tributario moderno, con certezas en el tiempo, no sujeto solamente a esta administración. También se abordaron las prioridades del gasto: entre ellas se mencionó a la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción de listas de espera, el sistema nacional de cuidados, seguridad ciudadana y la reparación de la deuda histórica.

Más tarde, fue el turno de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien hizo un zoom a qué aristas de la reforma previsional se financiarían con la nueva política fiscal que busca empujar Marcel. En su breve intervención, Jara recalcó que tal como con el nuevo pacto fiscal, para pensiones también se busca llegar a un entendimiento a través del diálogo.

Según asistentes, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona; y el timonel de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, plantearon un punto similar: si la idea de llegar a un “entendimiento” implica estar abiertos a revisar en todos los puntos, o preservar ciertos temas claves para el sector en las reformas.

En conversación con La Tercera PM, Carmona lo explica así.

“El tema es el siguiente, o así lo comprendo yo de las conversaciones: si se camina hacia un pacto fiscal, que implica reponer el tema tributario a través del Senado, hay convicción de que los argumentos que lo justifican son argumentos transversales, compartidos, temas país. No como temas de un sector o de otro, sino para construir robustamente políticas de Estado (...). Según los discursos que cada uno hace, veo que todos tenemos interés en políticas de seguridad, previsionales, en una política de cuidados, etc. En esa condición creo que es posible lograr disposición a un acuerdo, la contraparte tendrá que decir qué cosas no le parecen, pero hay un campo muy positivo de amplia coincidencia para abordar esto”, señala.

El clima en la derecha

Presentes aseguran que los ministros advirtieron que en las conversaciones que han sostenido de manera informal con la derecha, han percibido que están en posiciones “muy duras”. Por lo mismo, reconocían que la tarea no era fácil y que requería de la mayor flexibilidad para lograr los 2/3 en el Senado.

“El Ministro Marcel contó lo que es este concepto del pacto fiscal, que es algo más amplio y profundo que una reforma tributaria. Consiste en llegar a un acuerdo como sociedad respecto a los principios del sistema tributario, respecto a la lógica con que debe emplearse la recaudación fiscal y también la finalidad de ésta. También dio a conocer la forma en que el gobierno en su conjunto está trabajando para darle viabilidad a este paso que vamos a dar en el Senado porque claramente nosotros no tenemos mayoría, cómo vamos a tener 2/3 si no tenemos ni siquiera mayoría, verdad, uno podría decir eso”, dijo esta mañana la ministra Tohá en Tele 13 Radio.

Y agregó: “Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que cuando logramos que las reformas que hacemos entren en el sentido común de la sociedad, cuando somos muy categóricos en los objetivos que buscamos pero a la vez flexibles en los instrumentos podemos darle no solo mayoría sino casi unanimidad a reformas que al principio se veían muy inviables”.

Asimismo, los ministros dieron cuenta del itinerario de reuniones que sostendrán en los próximos días. El ministro Marcel, al menos, tiene planificadas citas con el Partido de La Gente y la Democracia Cristiana para este jueves, mientras que se espera que la próxima semana se den los primeros encuentros con Chile Vamos.