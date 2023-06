“Declaración de guerra” en la Cámara: Mirosevic cambia integrante de Comisión de Economía y oposición evalúa censura por eventual arbitrariedad

En una suerte de movimiento dentro de un tablero de ajedrez, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (liberal), notificó ayer por carta al diputado Víctor Pino (exmilitante del PDG y hoy integrante del comité Independiente Social Cristiano) que debía dejar la Comisión de Economía para ceder el cupo a su antigua bancada del Partido de la Gente.

En subsidio, Mirosevic comunicaba su decisión de trasladar a Pino a la Comisión de Bomberos, que a estas alturas se ha transformado en la mazmorra del Parlamento (debido al poco atractivo que tiene entre parlamentarios y su escasa influencia en la generación de leyes), a la que son derivados legisladores marginados o que no logran cabida en instancias más estratégicas de la Cámara.

La notificación molestó al diputado, que integraba la Comisión de Economía desde el inicio del actual período legislativo (en marzo del año pasado), por lo que ayer en la mañana en la sala rápidamente se contactó con sus grupos aliados, las bancadas de derecha (UDI, RN, Evópoli y Republicanos) con los cuales está comenzado a conformar un nuevo pacto para lograr la presidencia de la Cámara.

El tema también descolocó a los jefes de bancadas opositoras, ya que la decisión de Mirosevic, quien invocó atribuciones reglamentarias, era una interpretación nueva para proceder a la asignación de cupos en comisiones (instancias que son cruciales para definir las prioridades legislativas que se discuten en el Congreso).

El hecho abrió inmediatamente conversaciones entre grupos opositores para evaluar la procedencia y la viabilidad política de una censura de la mesa, es decir, pedir que se vote la destitución de Mirosevic. No obstante, la medida aún no estaba acordada y se esperará hasta el lunes para tener una explicación de la mesa para resolver este cambio.

Uno de los problemas es que para la censura se necesita una mayoría de los diputados, por lo que hasta hoy en la mañana no estaban los votos suficientes.

Si bien desde la mesa de la corporación justifican su proceder del punto de vista reglamentario, la alteración de los integrantes en la Comisión de Economía era un claro guiño -según admitieron en el oficialismo- a la bancada del Partido de la Gente (que hoy integran Karen Medina, Rubén Oyarzo, Gaspar Rivas y el independiente asociado Francisco Pulgar) en medio de las negociaciones para lograr una mayoría que permita mantener el control de la Cámara.

Mirosevic y la segunda vicepresidenta de la corporación, Catalina Pérez (RD), pretenden renunciar a inicios de julio, después de la Cuenta Pública del Congreso, para dar paso a un proceso dentro de los mismos diputados para elegir a sus nuevas autoridades.

“Para nosotros esto no es aceptable. Es curioso que a pocas semanas que renuncie el presidente, se le dé al PDG un cupo en una comisión, en la que he estado desde el día uno... No quiero pensar que esto es una jugada política para sacarme, desestabilizar el acuerdo que se está gestando en la oposición (que involucraría a Chile Vamos, Republicanos, los ex-PDG y ex-DC) y darle al PDG una golosina para que se quede en el acuerdo con la izquierda”, comentó el diputado Pino, quien comentó que, si la mesa no entrega una explicación clara, no descartaban presentar una censura por esta eventual arbitrariedad.

Los diputados Roberto Arroyo, Víctor Pino (al centro) y Yovana Ahumada.

En su resolución, Mirosevic invocó el artículo 21 del Reglamento de la Cámara, que se aplica usualmente para debatir en la sala. Mediante esa disposición, por ejemplo, los diputados suelen pedirle a la mesa que aplique o se ciña a la normativa interna, ante lo cual el presidente de la corporación debe tomar decisiones procedimentales. Sin embargo, en la oposición causó extrañeza que se invoque este artículo para un asunto que no es propio de un debate en el hemiciclo.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, comentó que, tras conversar el problema con el diputado Pino, “estamos estudiando la situación y qué legalidad tiene”. “Nosotros entendemos que quienes son los encargados de resolver los integrantes de las comisiones son los jefes de bancada y no el presidente de la Cámara. Es una clara decisión de intervenir el proceso elección de la Cámara para congraciarse con el PDG y amarrarlos con el gobierno”, dijo.

Sauerbaum admitió además que están estudiando la posibilidad de una censura. “Esta es una declaración de guerra para la oposición. Al diputado Mirosevic le hemos aceptado muchas cosas. Ha sido bien vergonzoso lo que ha hecho. Esta sería una más, pero ya es poco honorable”, comentó el jefe de bancada de RN, quien señaló que el lunes presentarán una queja por escrito exigiendo una aclaración de la decisión.

El hecho será un factor que enardecerá aún más el ambiente de la sesión del lunes, ya que ese día, además, se votará la renuncia del vicepresidente de la corporación, Carlos Bianchi, quien decidió salir en forma anticipada de la mesa para tratar de dar paso a un nuevo acuerdo que dé gobernabilidad a la Cámara. El problema es que esa decisión cayó mal en el oficialismo, pues desestabilizaba y adelantaba la inminente competencia voto a voto que se está dando con la derecha por el control de esta rama del Congreso.