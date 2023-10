“Jorge Valdivia opuso resistencia al procedimiento”: Carabineros cierra investigación interna por control de identidad que originó el “telefonazo” de Maite Orsini

Fue a las 3.30 de la mañana del 24 de enero que el sargento Jean Gallardo y el cabo Pablo Pino se encontraron con el exfutbolista Jorge Valdivia, y su hermano Claudio, en la acera del bandejón de Avenida Santa María, en Vitacura. Los policías no sabían de quién se trataba en particular, pero les llamó la atención el que vestía una capucha, estaba con el auto estacionado al lado, y decidieron pedirle su identidad, lo que detonó un tenso diálogo y también un inesperado llamado telefónico de la diputada RD, Maite Orsini, a la general de Derechos Humanos, Karina Soza, para acusar a los efectivos.

Así comenzó un caso que derivó en la sanción de la comisión de Ética de la Cámara de Diputados a Orsini por el incumplimiento de labores parlamentarias, aplicando la medida de “amonestación” con un multa del 5% de su dieta, es decir, un monto del orden de $ 270 mil. La parlamentaria se defendió siempre de una supuesta irregularidad del “telefonazo” y expuso que “tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal”. Pero no fue todo.

La Fiscalía también inició una investigación sobre lo sucedido y si bien descartó la comisión de cualquier ilícito en estas comunicaciones, reprochó el actuar de la diputada RD: “Su actuación (de la diputada Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posterior en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”, estableció el fiscal Patricio Cooper, al momento de emitir su decisión de no perseverar.

Pero, en Carabineros también hubo repercusiones internas, partiendo por los dos carabineros que asumieron el procedimiento que originó todo. La institución abrió una investigación interna que acaba de llegar a su fin, estableciendo una “reprensión” para el sargento Gallardo, como jefe de la patrulla, y la absolución del cabo Pablo Pino. La Tercera accedió a la resolución en que se exponen los argumentos de un proceso que es considerado como de primera instancia y que ahora dará pie para el descargo del policía amonestado.

La capucha, esposas y la resistencia

La razón esgrimida por Orsini -luego de ser contactada por Valdivia- para llamar a la general Soza fue que el procedimiento del cual fue objeto el exseleccionado nacional fue irregular, dado que se vulneraron sus derechos. La alta oficial explicó en Fiscalía, que “me llama la diputada y me relata que una persona conocida públicamente, el futbolista Jorge Valdivia habría recibido malos tratos durante un procedimiento policial en la madrugada”.

Lo que pasó esa madrugada se investigó por parte de Carabineros, de manera administrativa, y se logró establecer -de acuerdo a la resolución- que “se ha podido establecer que le asiste responsabilidad administrativa al sargento Jean Pierre Gallardo Morales, de dotación de la 37° Comisaria de Carabineros Vitacura, proponiéndosele una medida disciplinaria consistente en ‘una reprensión’, toda vez que (...) el control de identidad al ciudadano Jorge Valdivia Toro, se ajustó a derecho”.

En la resolución se explica que a Valdivia se le practicó un control de identidad investigativo, es decir, tras tener indicios de que habría estado en actividad sospechosa, pues esta diligencia se practica cuando hay “requisitos”, “tales como algún indicio de crimen, delito o falta o la existencia de una persona encapuchada, siendo este último uno de los motivos por los que personal policial siendo las 03:30 horas aproximadamente, procede a la fiscalización del ciudadano Jorge Valdivia Toro, quien en el lugar de los hechos, vestía polerón con capucha y portaba un gorro de lana, sentado en la acera del bandejón de Avenida Santa María, comuna de Vitacura, encontrándose al costado de esta persona, un automóvil de alta gama con sus vidrios polarizados”.

Al exfutbolista, y ahora panelista de programas deportivos, se le pidió su carnet de identidad, pero, de acuerdo a lo establecido en la investigación interna de Carabineros, “no presentó algún documento que acredite su identidad, ni mucho menos manifestando de palabra su identidad, todo esto con la finalidad de utilizar los medios tecnológicos de identificación que pudiesen haber identificado en el lugar al ciudadano Jorge Valdivia”.

Es por eso, se relata en este proceso administrativo, que Valdivia es trasladado por el sargento Gallardo hasta la unidad policial, “momentos en que el ciudadano Jorge Valdivia Toro opuso resistencia al procedimiento, lo que generó que se utilizara la fuerza racional y necesaria para inmovilizar con esposas de seguridad”.

Los seis minutos que valieron la reprensión

El deportista, entonces, fue llevado hasta la 37 comisaría de Vitacura, y es acá que, a juicio de la fiscalía interna de Carabineros, ocurrió un error por parte del sargento Gallardo, como jefe de la patrulla que adoptó el procedimiento.

“Tal como se logra divisar en imágenes de las cámaras de seguridad del interior de la facción, el ciudadano Jorge Valdivia estuvo alrededor de seis minutos aproximadamente inmovilizado con esposas de seguridad en el interior del cuartel policial, sin mantener una actitud agresiva o que pudiese afectar su propia integridad física o la de terceros”, se señala en el documento. Esto debió ser advertido por el sargento Gallardo, “en su calidad de más antiguo en jerarquía y jefe de patrulla. Se desentendió del sujeto sometido a control de identidad”.

En el caso del cabo Pino se estableció que “no le asiste responsabilidad administrativa”. Su abogado, Claudio González, explicó que “estamos muy conformes con la absolución de nuestro representado en el sumario administrativo, recalcando que la resolución deja por establecido y confirmado lo que esta defensa ha sostenido desde el principio: el procedimiento policial de control de identidad practicado a don Jorge Valdivia se ajustó a Derecho. Es decir, se dieron todas los presupuestos materiales establecidos en la ley para someterlo a un control de identidad, tal como ocurrió”.

El cierre de esta investigación, comentan en Carabineros, no significa que el proceso concluyó. Ahora resta un proceso de descargos por parte de los afectados, ene ste caso del sargento Gallardo, quien podrá apelar a la decisión ante el comisario de la unidad. De no quedar conforme con su resolución podrá elevar su recurso al prefecto.

Consultada la institución, explicaron que “existe un proceso administrativo que se encuentra en curso y que no ha sido terminado, el cual es secreto y solo público para los intervinientes”.

Un caso que estalló a raíz de las ventiladas declaraciones de la exbailarina de Mekano, Daniela Aránguiz, en distintos paneles de farándula, pero que derivaron en sanciones de ética a una parlamentaria y una investigación interna de Carabineros. El “telefonazo” dejó a más de un herido.