Maite Orsini (RD): “No pudimos prever que en estos dos años el centro de la discusión política iba a estar en la seguridad”

La diputada Maite Orsini (Revolución Democrática) ha enfocado sus labores legislativas en la agenda de seguridad. Como miembro de la comisión ad hoc, Orsini buscará su última reelección en 2025 asumiendo un drástico cambio en el escenario político. “Pensé que el corazón de este gobierno iba a estar en los derechos sociales. Sin embargo, toda la atención ha estado en torno a la seguridad, porque las personas han levantado aquello como lo más importante”, sostiene.

Se ha visto un giro en el gobierno en materia de seguridad. ¿Cuál es su balance?

Es importante que los gobiernos escuchen mucho a las personas, que durante este gobierno han levantado las banderas de la seguridad como las principales causas de su insatisfacción. Si bien nuestro programa de gobierno no estaba orientado, en su corazón, a poner en el centro de la discusión política los problemas de seguridad, eso estaba en el corazón de la gente. Es importante que los gobiernos estén disponibles a flexibilizar sus programas de gobierno en aras de responder a las necesidades de las personas. Me parece correcto que el gobierno haya girado hacia la seguridad para dar respuesta a lo que la gente estaba levantando. El gran legado de este gobierno va a ser el Ministerio de la Seguridad, que se va a encargar de dirigir las policías.

¿Imaginó en algún momento, por ejemplo, que se iba a citar al Cosena?

La verdad es que no pudimos prever que en estos dos años el centro de la discusión política iba a estar en la seguridad y no en las pensiones. No me hubiese imaginado que el gobierno iba a centrar su accionar político en esa agenda, porque hace dos años en las calles la gente estaba pidiendo otra cosa. Las prioridades de las personas al parecer cambiaron, y hay que atender lo que la gente está pidiendo.

¿Ese giro tiene que ver con el ingreso del Socialismo Democrático al corazón del gobierno?

Sí, no puedo negar lo evidente. Somos una alianza de gobierno en la que tenemos coincidencia en la mayoría de los temas relevantes de la agenda, pero en materia de seguridad tenemos diferencias entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. No es que en todo haya diferencias, por ejemplo en el Ministerio de la Seguridad estamos todos bien de acuerdo, en RUF. En la Ley Naín-Retamal tuvimos diferencias, en la ley de porte de combustible. Esos puntos de diferencia se notaron cuando quien lleva la agenda de seguridad era una militante del Socialismo Democrático o no, como lo era la anterior ministra del Interior, que era militante de nuestro sector.

¿Ha acompañado el Frente Amplio en el Congreso el giro del gobierno en estas materias?

Creo que no. Nosotros íbamos a poner una línea roja y la pusimos, no así el Socialismo Democrático. Hemos sido bien coherentes en el Frente Amplio con lo que hemos planteado desde el gobierno anterior. En el Congreso el FA creo que se ha mantenido coherente con su idea base, no creo que haya existido tal giro, no así en el Ejecutivo.

¿Cuánto influye todo este viraje en que este sea un año electoral? Algunos alcaldes estaban pidiendo militares en las calles...

No creo que tomen sus decisiones políticas basadas en cálculos electorales. Es bien distinta la realidad que viven los alcaldes en los territorios a la que vivimos los parlamentarios en el Congreso. Entiendo al alcalde que está todo el día en la calle. Debe ser bien agobiante para un alcalde ver esta desesperación en los vecinos y no tener herramientas para resolverla.

¿Cómo evalúa el papel que ha jugado la ministra Tohá? El Presidente Boric la presidencializó...

Tengo una valoración muy positiva del trabajo que ha hecho la ministra Tohá. Ha enfrentado el problema de la seguridad con la seriedad y la mano dura que la ciudadanía le ha pedido. A pesar de ser un gobierno de izquierda no hemos tenido miedo de enfrentar una problemática que no nos queda demasiado cómoda. Hay diferencias, pero son pequeñas.

Michelle Bachelet dijo que su sector no les estaba hablando a las emociones de las personas, en temas como seguridad. ¿Comparte el diagnóstico?

No es novedad que la agenda de seguridad le ha quedado más cómoda a la derecha. El discurso de la izquierda en seguridad son las garantías de las personas, la presunción de inocencia. Es algo que obvio que no hace sintonía con el sentir ciudadano de rabia. Es más cómodo ir y decir “corramos bala”. ¿Qué nos falta al hablarles a las personas y escuchar sus sentimientos en materia de seguridad? Sí. Nosotros no hemos conectado con las personas en esa agenda de seguridad. Yo sé lo que la gente quiere escuchar. Para mí sería mucho más rentable electoralmente decir que quiero que los venezolanos no pisen nuestro país en los próximos dos años. Pero por más que yo sepa que me va a rendir más electoralmente, no puedo cruzar esa línea ética.

El aniversario de Carabineros será con su general director ad portas de ser formalizado. ¿No debió salir antes Ricardo Yáñez?

La formalización de una persona es una garantía, no es y no puede ser entendida ni por el gobierno como un juicio o condena anticipada. Cuando estamos hablando del general director de la policía o del director de la PDI, esas personas deben tener una conducta intachable, porque lo contrario afecta la seguridad del país.

Con Carabineros usted ha enfrentado situaciones mediáticas. ¿Da por cerrados todos esos episodios?

El problema que menciona con Carabineros nunca fue con Carabineros en particular. Todo lo contrario. A mí el general Yáñez se me acercó frente a otros parlamentarios y me dijo: ‘Diputada, le dije a todo el mundo que lo que usted hizo lo hacen todas las autoridades, todos los días, yo no tengo ningún problema’. Le dije ‘bueno, ojalá lo hubiera dicho en la prensa, general´. Yo jamás pedí nada, no hubo ninguna solicitud de mi parte, fue un aviso posterior. No hay ningún conflicto con los altos mandos de Carabineros. Nunca lo hubo.