La pugna entre Orsini y Longton, que terminó en una solitaria y fallida censura contra el diputado RN

“¡Punto de reglamento!”, reclamó airada la diputada Maite Orsini (Frente Amplio), quien en la sesión matinal del 17 de junio pidió votar su solicitud de poner, en el primer lugar de la tabla de la Comisión de Seguridad, el proyecto que endurece medidas contra la violencia (bullying) digital.

“No tiene ninguna facultad para pedir votación”, le respondió el presidente de la instancia, el diputado Andrés Longton (RN).

A pesar de que la mayoría de los miembros de la comisión estaba de acuerdo en incluir en una futura tabla la iniciativa pedida por Orsini, la discusión entre ambos legisladores se escapó de las manos y comenzó rápidamente a subir de tono.

“¡Reglamento!... no te voy a dejar...”, alcanzó a decir Orsini, con tono amenazante, antes de que se le cortara el audio.

El altercado finalmente se zanjó, a medias, poniendo en tabla el proyecto para las próximas semanas, sin embargo, la diputada frenteamplista estaba molesta y no quedó conforme con la solución, por lo que igualmente anunció una censura (una solicitud de destitución de la presidencia) en contra de Longton.

Orsini argumentaba que la iniciativa tenía suma urgencia (15 días) desde fines de mayo y que en los últimos dos años había contado con una celeridad intermitente de parte el Ejecutivo.

El proyecto ha sido una bandera de lucha de ella, que también ha recibido hostigamientos en redes sociales. No obstante, la diputada mencionó que el tema afecta a muchos niños, adolescentes y mujeres y que no tiene un objetivo “ideológico”. Prueba de ello, es que la legisladora independiente de derecha, Gloria Naveillán, también apoyó la petición de la frenteamplista.

El diputado de RN, por su parte, se defendió aduciendo que el proyecto sí ha sido discutido en la comisión, pero que hoy hay otras prioridades como la Ley Antiterrorista y la norma contra los narcofunerales. Además, ante las críticas de Orsini de un supuesto trato desigual en favor de propuestas de la oposición, agregó que la instancia que preside ha despachado más proyectos de legisladores oficialistas.

Pese a ello, el conflicto entre Orsini y Longton ya había llegado a un punto de no retorno, por lo que la censura contra el diputado RN se procedió a votar el miércoles 19 de junio en la sesión de la tarde.

Aunque Orsini contaba con la venía de sus pares de la comisión para tramitar la iniciativa en cuestión, la forma cómo la legisladora condujo su reclamo, llevó a varios a tomar distancia.

De hecho, la censura ni siquiera contó piso en la propia izquierda. Y las diputadas Alejandra Placencia (PS) y Lorena Fries (Frente Amplio), que son parte de la Comisión de Seguridad, prefirieron restarse de la votación, retrasando su ingreso a la sesión.

Finalmente, la censura fue rechazada por siete votos en contra y solo dos a favor.

En contra votaron el mismo Longton, Gloria Naveillán, Cristián Araya (republicanos), José Miguel Castro (RN), Hugo Rey (RN), Henry leal (UDI) y el oficialista Jaime Araya (indep.-PPD), quien advirtió de antemano que no estaba de acuerdo con la presentación de su compañera de coalición.

Además de Orsini, solo el socialista Raúl Leiva apoyó la censura como gesto de solidaridad, a pesar de que tampoco estaba completamente convencido de la acción. No obstante, un factor que incidió en el voto de Leiva fue la inusual presencia de la independiente Pamela Jiles, quien no es parte de la comisión, pero pidió exponer antes de la votación para expresar “su apoyo” a Longton. “Presidente, me he permitido venir acá a entregarle mi apoyo. Es lamentable que no tenga voto (en esa comisión), pero alguna influencia tendré”, dijo Jiles.

Para algunos, la presencia de la legisladora era una suerte de provocación y Leiva prefirió adherir a Orsini para no dar muestra de que estaba siendo pauteado por la independiente.