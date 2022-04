Mayo, el plazo que se autoimpuso la derecha para definir su postura ante el plebiscito

¿Cuándo debieran los partidos de oposición oficializar su postura en torno al plebiscito de salida? Ese fue el tema que se volvió a tocar el lunes en las reuniones de directivas de Chile Vamos.

Después de que tres encuestas de opinión mostraron que el “rechazo” en ese referéndum toma fuerza frente al “apruebo”, algunos militantes de base de RN, la UDI y Evópoli presionaron para que las colectividades apuren la definición en torno a no suscribir la propuesta de una nueva Carta Magna.

Pero en los partidos hubo cautela. En el encuentro de la directiva de RN reafirmaron que zanjarán esa definición en mayo, y la misma decisión adoptó la UDI, mientras que en Evópoli hay varios que se inclinan porque sea en junio.

Las razones para esperar son varias. Una de ellas es que la Convención Constitucional no ha terminado de aprobar normas en el Pleno y las colectividades están a la espera de que esté listo el borrador para que parta el proceso de armonización entre el 17 de mayo y el 9 de junio. Tomar una postura por esos días sería lo ideal, dicen.

“Ahí sabremos si lo que se aprobó está en la dirección correcta o es un mamarracho y tendremos los elementos para emitir un juicio más definitivo”, sostiene el constituyente y vicepresidente de RN, Luis Mayol.

Adelantar la definición también sería visto como una falta de respeto hacia el trabajo de los constituyentes del sector. “No vamos a adelantar el debate porque nuestros constituyentes están trabajando para lograr acuerdos. No podemos quitarle el piso a nuestros convencionales. Tomaremos la definición a mediados de mayo”, dice el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán.

El otro motivo es evitar que se acuse a la derecha rechazar por rechazar, ya que si bien hay normas que preocupan al sector -como los cambios al sistema político y al sistema de justicia- todavía no está el texto final.

“Esperamos que una vez que termine proceso y esté avanzada la armonización, darnos el tiempo de analizar el contenido de ese texto y ahí proponer fecha”, sostiene la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete.

En el sector dicen que si bien está pendiente el proceso de armonización, no creen que esa instancia pueda tener mucho margen para hacer cambios relevantes, ya que solo incidiría en temas de forma y no de fondo, por lo que no es necesario esperar que finalice para adoptar una postura oficial.

El timonel UDI, el senador Javier Macaya, afirma que la definición de su partido será “una vez que termine el trabajo en la Convención. Es bastante probable que sea en mayo. Va a depender de la profundidad del trabajo de la comisión de armonización”.

El proceso que viene

En los partidos la dinámica será similar para tomar una postura. Cada colectividad analizará el texto junto a sus convencionales y expertos constitucionales, para luego convocar a sus consejos generales que oficialmente votarán por una u otra opción. En la interna, la mayoría se inclina por el “Rechazo” por lo que es probable que esa sea la opción escogida para cada colectividad.

Para el cálculo de los tiempos también se ha visto el cronograma de la Convención Constitucional. Ésta finaliza oficialmente el 4 de julio y el plebiscito de salida será en septiembre, según se zanjó ayer.

De ahí que los partidarios de apurar el “Rechazo” sostienen que es poco el tiempo de campaña que tienen para promover su postura, mientras que los que están a favor por zanjar el tema en mayo creen que es buena fecha, ya que junio o julio sería más tarde para hacerlo.

Con todo, en Chile Vamos han iniciado por estos días una campaña de comunicación que incluye el despliegue de dirigentes a lo largo del país. La idea es explicarle a la ciudadanía qué normas han sido aprobadas por la Convención y cómo les pueden afectar en sus vidas diarias. Esa arremetida, creen en los partidos, provocará que la gente se vuelque mayormente hacia el “Rechazo” sin necesidad de llamar a votar directamente por esa opción.

En Chile Vamos creen que la gente no está entendiendo lo que ocurre en la Convención y que hay una necesidad de salir a explicarles directamente.

También se han tomado otras definiciones como que los partidos tendrán un bajo perfil durante la campaña por el plebiscito de salida, para dejar que sean los convencionales y la sociedad civil quienes estén en la primera línea.

Además, la idea es que el mundo de la centroizquierda de a poco se vuelque hacia el “Rechazo” para que no sea solamente la derecha los que promuevan esa opción.

Convencionales a la espera

Entre los constituyentes de Evópoli y la UDI hubo distancia al plazo impuesto por los partidos. Algunos consultados afirmaron que hay que esperar a que culmine el proceso completo, mientras que otros no quisieron referirse al tema, argumentando que la fecha es una definición que compete a los partidos y no a ellos como convencionales.

“La postura que tomen los partidos políticos no es la que realmente importa, ya que acá los protagonistas son los ciudadanos. Son ellos quienes serán los jueces del trabajo y el proceso que ha llevado adelante la convención y quienes legítimamente rechazaran o aprobaran el texto. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo hasta el último día”, dijo el UDI, Eduardo Cretton.

Mientras que la Evópoli Geoconda Navarrete afirmó que la definición “debería ser después de junio. Decisiones anticipadas pueden afectar negativamente el ambiente y el clima al interior de la Convención para nosotros los convencionales de centro derecha, que dicho sea de paso no ha sido nada fácil. Debemos dejar que la Convención avance más en el trabajo antes de tomar una decisión”.