Quién fue el ideólogo de la franja oficialista que aludió a Piñera (y de la que el PS se desentendió)

Canas, un avión, el ajuste de una corbata roja y hasta el papel de los 33 mineros. Sin hacer una mención directa a él, era evidente que el expresidente Sebastián Piñera fue el protagonista de la franja estrenada esta semana de “Unidad Para Chile”, pacto electoral que agrupa a Apruebo Dignidad (PC-FRVS-Frente Amplio), al Partido Socialista (PS) y el Partido Liberal (PL).

En el clip se ve que el exmandatario coge un diario al ritmo de una canción llamada “Perfectos Bandidos” -en alusión a la canción de Alberto Plaza-, lee una noticia sobre su “lista negra” -que incluye episodios como el del Banco de Talca y “las coimas de LAN”-, antes de irse a jugar golf. Una vez que se va, llegan a su oficina dos auxiliares de aseo que apagan su tocadiscos y prenden cumbia en una radio. “Que no te hablen de seguridad los que han sido unos perfectos bandidos”, se escucha por parte de una voz en off.

Si bien era esperable que la pieza provocara molestia en la derecha, su estreno dio paso a algunas incomodidades inesperadas. Por ejemplo, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, lamentó “que la franja no se aproveche para motivar a votar y mostrar lo positivo de los cambios que proponemos”.

“Como PS no participamos de esa ‘creación’ ni compartimos la forma y fondo del spot”, agregó.

En esa misma línea, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) -también parte de Unidad Para Chile-, Flavia Torrealba, manifestó que “es una torpeza personalizar los mensajes comunicacionales, no solo porque es electoralmente ineficiente a la luz de las dos elecciones ganadas por el expresidente, sino también porque nos distrae de los temas propios. El progresismo históricamente ha llevado bienestar, ampliación de derechos e instituciones eficientes para apoyar a los chilenos y la derecha se ha opuesto sistemáticamente a la concreción de estos logros. Esa es nuestra línea lógica, el resto es jugar en una cancha ajena”.

Producto de las críticas de las timoneles, al interior del pacto ronda la pregunta sobre quién estuvo detrás de la parodia. Desde el interior del Frente Amplio, aseguran que fueron los equipos creativos del conglomerado los que, en primer lugar, diagnosticaron que era necesario contar con una franja más “incisiva”.

En ese grupo figuran Javier Manríquez (Convergencia Social), Natalia Visciani (Convergencia Social), Camila Escamilla (Revolución Democrática) y Pablo Bustamante (Comunes). Al ser parte del mismo conglomerado, sus integrantes tienen una comunicación más fluida entre ellos que la que tienen con los demás partidos, según cuentan.

Esas primeras conversaciones se dieron luego de que entre los partidos del pacto tomaran conciencia de que la primera parte de su franja “no se entendía”, “no entregaba un mensaje de fondo” o “no hacía sentido”. A eso se suma, además, que notaron que los espacios promocionales del Partido Republicanos y de Chile Vamos atacaban directamente a su sector.

De esa forma, comenzaron a trabajar propuestas que, según sostienen dentro de Apruebo Dignidad, luego fueron presentadas al pacto y conversadas con la agencia creativa encargada de su franja, Mosca Films. De hecho, uno de los secretarios generales del pacto asegura que a él se le presentó el guión hace dos semanas.

Ante la molestia socialista, desde el Frente Amplio afirman que “todos los insumos estaban visados por los partidos. No pueden decir ahora que no sabían. Ese contenido siempre estuvo disponible, si dicen que no sabían, probablemente lo están desconociendo”.

En esa línea, la secretaria general de Revolución Democrática, Araceli Farías, aseguró que “se solicitó con algunas ideas base el poder generar algo más directo y que permitiera el contraste entre quienes disputamos esta elección (...). En base a ese requerimiento, la mesa creativa de franja, donde participan todos los partidos de la lista, trabajó con la productora esta propuesta que cuenta con el respaldo de la mesa de secretarios generales”.

Camilo Escalona, secretario general del PS, fue contactado por este medio, y se limitó a decir que “en ningún caso” estaba al tanto de la aparición del expresidente, “porque nunca he formado parte ni del comité creativo ni de la redacción de la franja electoral”.

Como sea, otras fuentes del PS coinciden en que la parodia del expresidente los pilló por sorpresa, pero reconocen que tienen responsabilidad al no haber estado al tanto de lo que se emitiría en la franja de su pacto.

Unidad Para Chile en el día de inscripción de su lista.

Las otras menciones a la derecha

En todo caso, “Perfectos Bandidos” no es la única alusión a Piñera. En la franja de la candidata Camila Miranda (Comunes), quien compite por la Región Metropolitana, se mencionan frases dichas por el expresidente y por José Antonio Kast, en conjunto con sus rostros montados en base a la inteligencia artificial.

Consultada al respecto, Miranda explica que “la política tiene muchas caras, pero los discursos siguen estancados en lo mismo. Eso tratamos de evidenciar en este nuevo capítulo de franja con uso de Inteligencia Artificial: que son varios los políticos que han intentado cambiar su rostro, maquillar sus propuestas y vestirse de cambio, pero que no hay que dejarse engañar y destacar que tenemos mucho en juego en estas elecciones”.

La misma tecla toca la nueva franja de Comunes, la que incluye un loro que repite frases dichas por Kast, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el excandidato presidencial Franco Parisi. “No votes por un loro que habla mucho y hace poco”, dicen en el espacio promocional.

En esta línea, otra pieza de Unidad Para Chile también hace mención a la derecha. Se trata de un spot protagonizado por un camaleón que cambia de apariencia y “engaña”. “En la vida hay muchos tipos de camaleones”, se menciona en el espacio, para luego dar espacio a frases emitidas por Jaime Mañalich, Cristián Monckeberg, Felipe Larraín y Juan Andrés Fontaine, todos exministros de Piñera.