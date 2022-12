Raúl Vergara, delegado chileno para el proceso de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia: “Esta ambiciosa propuesta de la paz total es una tarea difícil”

Tras anunciar que Chile sería uno de los garantes en los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia que comenzaron en Venezuela, el Presidente Gabriel Boric confirmó a Raúl Vergara Meneses como el delegado chileno para el proceso de paz.

Capitán (R) de la FACH y subsecretario de Aviación en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Vergara ya había representado al país en la Fase Secreta y en la Fase Pública de las negociaciones del gobierno colombiano con el ELN, hasta inicios del 2018. Además, fue garante del proceso de paz entre la administración del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2014. En la siguiente entrevista, el también ingeniero comercial de la Universidad de Chile se refiere a su misión y las perspectivas del diálogo iniciado en Caracas.

Usted ya había sido parte del proceso y ahora se ratifica el interés de Chile… ¿Cuál es la visión de Chile respecto a este proceso?

El Presidente Boric se comprometió con el Presidente Petro en el esfuerzo de Colombia por alcanzar la paz. En el caso mío, el presidente consideró la experiencia previa y me nombró junto a José Luis Paine, para que participáramos en este proceso.

¿Cómo ve este nuevo intento, el sexto del ELN con gobiernos colombianos?

Tengo la experiencia de haber participado en el proceso de las FARC y en el anterior de esta que terminó en 2018 y la verdad es que son dos mundos distintos. En el anterior proceso, eran dos fuerzas antagónicas, que trataban de encontrar puntos comunes, con mucha dificultad. En este caso no vemos ese antagonismo, vemos una gran coincidencia en propósitos para el bienestar de Colombia y por lo tanto, creo que va a ser mucho más fácil alcanzar acuerdos que culminen en la paz.

Aureliano Carbonell, Danilo Rueda, Iván Cepeda, miembro del Senado de Colombia, Pablo Beltrán, líder del ELN, y Otty Patiño, jefe del equipo negociador del gobierno de Petro, luego de celebrar la última ronda de conversaciones de paz para este año, en Caracas, el 12 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

¿Qué características considera que tiene el ELN como fuerza guerrillera?

La impresión que tengo del ELN, es la voluntad que expresan, efectivamente reflejan un compromiso interior que ellos tienen, no sólo como organización, sino a nivel personal. Los que están participando, expresan la voluntad de la organización y creo que ellos genuinamente buscan no solamente la paz a través de este camino, sino que buscar mejoras en la situación de Colombia. Es decir, no solo parar la guerra, sino pararla como producto de procesos sociales que alcanzan niveles de satisfacción mayores.

Como conocedor de temas de paz y conflicto, ¿cómo ve el conflicto de Colombia con todos los otros actores que están en juego?

Esta ambiciosa propuesta de la paz total es una tarea difícil, puesto que tiene muchos componentes, yo creo que va a ser una tarea ardua y espero que tenga la comprensión y el apoyo de todos los sectores sociales para lograr el éxito.

¿Cree que esto beneficia a los colombianos que están en Chile desplazados por el conflicto interno? ¿De qué manera?

Espero que aquellos que se fueron arrancando del conflicto, puedan regresar producto de que el conflicto ha sido superado.