¿Rolls-Royce se abre al hidrógeno?

A fines de 2022, Rolls-Royce presentó el Spectre, su primer vehículo 100% eléctrico, un imponente coupé de 5,5 metros de largo y casi tres toneladas de peso y que anuncia una autonomía de 500 kilómetros gracias a un paquete de beterías con una capacidad estimada de 120 kWh.

Este sería el primero de todos los Rolls-Royce eléctricos que podrían llegar en el futuro, pero puede que más adelante la firma británica deje de utilizar baterías gigantes para apostar por la pila de combustible de hidrógeno.

Así al menos dejó entrever en el sitio especializado Autocar, el CEO de la compañía Torsten Müller-Ötvös. En la entrevista el ejecutivo abrió la puerta a la llegada de futuros modelos alimentados por pilas de combustible.

Futuro hidrógeno

Si bien son muchas las marcas las que están trabajando en la tecnología de hidrógeno para llevarlo a sus autos de producción, en la actualidad solo existen el Hyundai Nexo y el Toyota Mirai, son varias las que han experimentado en pequeña escala.

Una de ellas es BMW, quien en 2017 presentó una pequeña producción del Serie 7 de hidrógeno (que no era con pila de combustible, sino con un de combustión V12 de hidrógeno) y el año pasado llevó a producción el nuevo BMW iX5 de hidrógeno.

Por eso no es extraño que ahora Rolls-Royce, la firma de lujo del Grupo BMW, contemple la utilización de esta energía en el futuro.

“Creo que un motor de combustión de hidrógeno no es nada que yo consideraría de ninguna manera, porque ya se probó hace años”, explicó Müller-Ötvös, haciendo alusión al mismo BMW Serie 7 y agregó que “Esta no es la forma más eficiente de usar hidrógeno. En caso de usarse el hidrógeno en el futuro será con celdas de combustible. Y las celdas de combustible no son nada diferentes de una batería. Así es como obtienes la energía. Llegado el momento adecuado para nosotros, cuando la tecnología esté avanzada, diría “¿y por qué no” Podríamos dejar a un lado las baterías y centrarnos en la pila de combustible”, apunta el CEO de Rolls-Royce.

El mayor problema que ven, eso sí, es el peso del vehículo, porque siendo del tamaño que es el Spectre, se necesita una gran batería y todo lo que conlleva eso: tiempo de recarga, autonomía y permitir que tenga la deportividad que espera la marca de su nuevo modelo.

Por eso el hidrógeno podría cambiar eso, pues el hidrógeno tiene ventajas respecto a los eléctricos de batería, como cargar más rápido que cualquier tipo de carga.

Eso sí, todo está en veremos, porque la pila de combustible está en pleno desarrollo, y sólo en Japón y Corea hay infraestructura decente para repostar hidrógeno.