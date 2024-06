Presidente Boric por sistema frontal: “Estoy permanentemente hablando con los delegados, así que el Estado está funcionando”

Desde Suecia el Presidente Gabriel Boric se volvió a referir al sistema frontal que afecta al país señalando que “Ayer, como les contaba, me reuní con el subsecretario Monsalve, la ministra Tohá, el jefe de Zona en la Región del Biobío, y estoy permanentemente hablando con los delegados, así que el Estado está funcionando y las instituciones funcionan bien”.

De acuerdo a lo que detalló el mandatario en medio de su gira por europa, “Afortunadamente, la infraestructura, en particular la infraestructura pública, resistió relativamente bien, por lo menos en comparación con las lluvias que tuvimos el año pasado”, agregando que “Fue una lluvia muy intensa en donde tenemos varias viviendas damnificadas, en particular en la región del Biobío, en particular en Curanilahue, en San Rosendo, hay algunos desprendimientos de árboles en el sector de Farellones, pero ya está desplegado todo el equipo de ayudas tempranas para poder realizar las fichas que correspondan y que la ayuda llegue lo más rápido posible a todos quienes lo necesiten”.

Según explicó el mandatario, se entregarán dos tipos de ayuda, por un lado el bono de enseres, que depende del nivel de daño que se estima cuando se realiza la ficha y que puede ser hasta de $1.500.000 y un apoyo a la recuperación productiva, en particular para el sector de Curanilahue que se vio afectado por el desborde de ríos. “En la ciudad hay afectación al comercio y por lo tanto ahí vamos a hacer un un apoyo más específico a ese sector”, detalló el mandatario.

Finalmente el mandatario también abordó el próximo frente de mal tiempo que afectará al país señalando que “es incierto cuáles van a ser sus dimensiones, pero hay que estar preparado”, y que “la infraestructura chilena es bastante resiliente y como les digo, esto es mejor que por lo menos el año pasado. Así que estamos totalmente informados arriba de todos los temas y vamos a seguir trabajando en conjunto”.

Visita a Suecia

En el marco de su viaje por Suecia, el Presidente Boric sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de Suecia, Ulf Kristersson.

Según publicó el mandatario a través de la red social de Instagram, “Hoy nos reunimos con el Primer Ministro Ulf Kristersson para conversar sobre la profunda relación de cooperación que poseen nuestros países y los compromisos compartidos en materias de desarrollo de energías renovables, electromovilidad y producción de litio de manera sostenible. Así, intensificamos la colaboración con Suecia, en particular en torno al apoyo en el esclarecimiento de las adopciones irregulares durante la dictadura militar en nuestro país”.

Cabe recordar que tras su visita al país, el Presidente se trasladará hasta Lucerna, Suiza, donde participará en la Cumbre de la Paz por Ucrania.

Posteriormente visitará Francia, donde sostendrá una reunión con el mandatario del país, Emmanuel Macron. En la ocasión también encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4 de Naciones Unidas, cuyo tema es la “Contribución de la Educación” para la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre.