Boric por cierre de fundición Ventanas: “No queremos más zonas de sacrificio”

Hace 11 horas Tiempo de lectura: 9 minutos

REUTERS/Blair Gable

"A los trabajadores y sus familias no los vamos a dejar solos. Trabajamos para que no genere consecuencias negativas (...) ningún trabajador quedará desamparado", dijo el Mandatario desde La Moneda. Respecto de las aprensiones expresadas por funcionarios sobre la privatización de algunas labores de la estatal, Boric fue enfático en señalar que "como Presidente de la República no voy a permitir jamás, jamás, la privatización ni directa ni indirecta de Codelco”.