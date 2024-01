Boric por muerte de Anahí Espíndola: “Son cuestiones que remueven muy profundamente y generan una sensación de temor”

El Presidente Gabriel Boric lamentó este miércoles la muerte de Anahí Espíndola. Esto, luego de que la Fiscalía confirmara ayer que el cuerpo hallado hace algunos días en unos roqueríos de Viña del Mar correspondía a la joven de 22 años.

“En materia de seguridad estamos viendo un fenómeno que es muy complejo. Hemos logrado disminuir la cantidad de delitos, sin embargo, los delitos de alta connotación pública, en particular los asesinatos con uso de armas de fuego, han aumentado (...). Hay una sensación de temor muy grande, de inseguridad muy grande, y uno tiene que hacerse cargo de eso”, partió señalando en conversación con Radio Montecarlo de La Serena, desde la Región de Coquimbo.

En esa línea, tildó como crímenes “muy desgarradores” lo sucedido el diciembre pasado con el niño de cinco años que murió tras ser baleado en la comuna de Padre Hurtado, el homicidio registrado en la caleta de Coquimbo el mismo mes y la confirmación, ayer martes, de que el cuerpo encontrado en unos roqueríos corresponde a Anahí Espíndola.

“Todavía no se sabe las circunstancias de su muerte (de Anahí), está en investigación, pero son cuestiones que remueven muy profundamente y generan una sensación de temor. Y cuando hay sensación de temor, finalmente lo que sucede es que se restringe el ejercicio de los derechos y de la libertad”, expresó.

“Las policías, el Estado y la sociedad estamos en una misma línea”

Ante los casos mencionados, el Mandatario aseguró que el gobierno no solamente trabajará en “bajar los números de los delitos y de los asesinatos”, sino también quiere lograr “transmitirle a la población que acá las policías, el Estado y la sociedad entera estamos todos en una misma línea para combatir y enfrentar la delincuencia, y que no vamos a permitir que el narco y el crimen organizado se tomen los espacios públicos de nuestro país”.

“Que (los delincuentes) no se van a tomar las cárceles, que no se van a tomar las plazas, que no se van a tomar los barrios. En este momento, la gente está en la misma línea. Y en esa línea estamos trabajando”, aseguró.

Respecto a las medidas que han tomado en la Región de Coquimbo, lugar desde donde fue entrevistado, el Jefe de Estado mencionó que La Serena, Coquimbo y Ovalle son parte del Plan Calles Sin Violencia, a través del cual han entregado vehículos policiales. “Acá teníamos una situación en donde muchos de los vehículos policiales no estaban operativos. Este 4 de diciembre, el delegado presidencial, Galo Luna, entregó 17 vehículos a carabineros en la región”, detalló.

“Yo estuve en Illapel hace poquito, viendo también el mix entre seguridad, seguridad comunal y seguridad estatal. Estamos haciendo buena pega en eso. El plan de decomiso de droga en la región también ha tenido buenos resultados. Hemos decomisado más de 50 toneladas en conjunto con Carabineros y la PDI. Han habido varios detenidos en estas requisas de droga, porque sabemos que en los valles hay algunos que se esconden y pretenden plantar droga y hacer tráfico con eso”, advirtió.