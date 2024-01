Presidente Boric abre la puerta a regreso de Giorgio Jackson: “Espero que lo tengamos de vuelta pronto”

En el marco de su visita a la Región de Coquimbo, la mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric visitó la Radio Montecarlo de La Serena, donde se refirió -aunque de manera escueta- a la salida del gabinete del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

El 11 de agosto de 2023, el exdiputado presentó su renuncia al gobierno, la que se produjo ad portas de la presentación de una acusación constitucional anunciada en su contra por la bancada Republicana -y respaldada por Chile Vamos- en el marco de los líos de platas entre entidades estatales y fundaciones.

Jackson vivía por esos días un escenario complejo por el rol de su partido, Revolución Democrática (RD) en los convenios investigados por el Ministerio Público. El ex secretario de Estado, además, debió enfrentar una lluvia de peticiones de renuncia por parte de la oposición y de dirigentes del propio oficialismo cuando habían pasado dos meses de que estallara la crisis.

En el diálogo radial esta mañana, el Mandatario sostuvo que “con Giorgio tenemos una relación de hace mucho tiempo. Tengo un gran cariño y un gran estima por él. Somos amigos, pero la amistad no puede nublar cuando hay que tomar decisiones políticas complicadas”.

El Jefe de Estado afirmó sobre este punto que “la gente que trabaja conmigo no está por ser amiga o no, sino por sus méritos y competencias”.

Sobre el futuro del fundador de Revolución Democrática, Boric remarcó que “Giorgio está desarrollando proyectos tremendamente interesantes. No me cabe ninguna duda que él va a seguir siendo un aporte para Chile”.

Así mismo, el Presidente dejó abierta la puerta para un posible regreso de Jackson, aunque no especificó si a la primera línea de la política en RD o si al gobierno. “Es una persona con tremendas capacidades, con una gran generosidad. Así que espero que lo tengamos de vuelta pronto”, cerró.

En un escenario similar, cuando había pasado menos de un mes de la salida de Izkia Siches del ministerio del Interior -en el primer cambio de gabinete de la administración actual- Boric también apuntó a un eventual regreso de la ex secretaria de Estado. El 30 de septiembre de 2022, en el marco del foro “El reto social de América Latina”, el Mandatario dijo: “Estoy muy orgulloso de haberla considerado, sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el gobierno”.

Cabe consignar que la más reciente aparición pública de Jackson se produjo el pasado 8 de enero pasado, cuando llegó hasta el Centro de Justicia de Santiago para presentar una serie de acciones judiciales por “injurias, calumnias y difamaciones”.

El exministro -acompañado de su abogado Miguel Schürmann-, interpuso acciones legales contra la UDI, partido que a través de una carta había manifestado que Jackson “habría sido autor de dos delitos”. Asimismo, la acción la dirigió contra Jorge Errázuriz, empresario que lo acusó de estar involucrado en el caso líos de platas y lo calificó como autor del robo de 23 computadores de su exministerio. Además, demandó al senador socialista Fidel Espinoza, quien lo había tildado como “líder de una banda”.