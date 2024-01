Bitácora de una desaparición: la búsqueda incansable de Anahí Espíndola a una semana de que se perdiera su rastro

Ya va más de una semana desde que el paradero de Anahí Espíndola Córdova se perdió. El Ministerio Público puso el caso en secreto y los detalles se han mantenido en reserva. Sin embargo, han trascendido antecedentes que permiten trazar un caso de desaparición que ha impactado a la ciudadanía en lo que va del presente año.

Anahí Espíndola Córdova tiene 22 años y según su tío, Ernesto Córdova, quien ha sido el principal vocero de la familia a través de los canales de televisión, “ella siempre iba a la playa a pasear a la perrita, le encanta el agua. Nosotros somos gente deportista, entonces ella también es así. Acostumbraba a ir al mar a mojarse los pies y bañarse”. Además, según distintas entrevistas concedidas por sus familiares a medios de comunicación, se trata de una joven tranquila, que reside con sus abuelos, tiene un trabajo en un centro comercial y había rendido la PAES poco antes de su desaparición, con el sueño de convertirse en asistente social.

Asistía regularmente al gimnasio Seven, ubicado en la Avenida Bellavista de Viña del Mar, y el día jueves 4 de enero no fue la excepción. Cuando eran las 23 h de ese día, según cámaras de vigilancia del recinto, la joven abandonaba el lugar y empezaría a caminar rumbo a dirección al norte. Vestía polera y calzas negras, llevaba zapatillas marca Converse negras con blanco y mantenía su pelo tomado por dos trenzas. Tiene ojos marrones, tez blanca, y mide alrededor 1,65 metros. Esa es información que entrega la familia para dar con su paradero y lo que se puede ver en las imágenes que se han dado a conocer de las cámaras de vigilancia del sector.

Anahí tenía la costumbre de compartir la ubicación con sus amistades como medida de seguridad, pero ese día la conexión terminó nueve minutos después de haber salido del recinto deportivo. A las 23:11, se perderían las coordenadas de Anahí. Esta última pista, entregada a través de la geolocalización de su iPhone, es cuando se encontraba en las calles Von Schroeders con Arlegui. Luego, no se le vería más.

Un caso mediático

Durante el fin de semana posterior a su desaparición, el caso empezó a ser cada vez más viral por redes sociales. Distintos usurarios difundían la alerta de búsqueda de la joven a partir del grito desgarrador de la madre, Düra Córdova, quien tomó el micrófono de un evento que se realizaba en las orillas de la playa el día sábado y dijo: “Hay una niña perdida desde el día jueves. No se sabe nada de ella. La PDI está haciendo su investigación, pero yo necesito que la ciudadanía me ayude a hacer grupos de búsqueda. Por favor, se los pido. Empaticen conmigo y con mi tristeza, por favor”, exclamó al borde de las lágrimas.

El caso escaló rápidamente a todos los medios de comunicación, los noticieros del domingo resaltaban la búsqueda y los esfuerzos que se hacían para encontrar a la joven. Fiscalía informaba que desde el momento en que se hizo la denuncia por presunta desgracia que la PDI se mantenía en labores de búsqueda, en la que la Armada también ha cooperado en estas tareas que se realizan mar adentro.

El domingo, el capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Ignacio Ortiz, decía que desde el día anterior se activaron las tareas terrestres y se divulgaron fotografías de la joven en todas sus unidades. Además, informaba que la búsqueda estaba enfocada en el sector del muelle Vergara, Las Salinas y las playas aledañas. “En la parte marítima, existieron dos medios marítimos: la LSG Valparaíso, que es una lancha de servicios general, operó durante la tarde, sin resultados positivos, al igual que una lancha rápida”, aclaró.

El caso ya causaba conmoción publica, por lo que el martes la fiscal jefe de Viña del Mar, y quien está a cargo del caso, Vivian Quiñones, daba a conocer que el Ministerio Público mantendría en reserva los avances en la investigación, con la intención de obtener mejores resultados. “Los antecedentes se mantienen reservados por el éxito de la investigación (...) y no se descarta ninguna hipótesis”, sentenció la fiscal.

Los últimos pasos registrados

Mientras avanzaba la semana, las cámaras de vigilancia que captaron los últimos pasos registrados de la joven viñamarina, fueron apareciendo poco a poco por los canales de televisión. El lunes a través de las pantallas de Chilevisión se compartía un video en el cual, luego de salir del gimnasio, Anahí trotaba por Agua Santa en dirección a Álvarez. Luego, y coincidente con la última ubicación que entregó la geolocalización de su teléfono, se difundiría un video que la ubica en la intersección de las calles de Von Schroeders con Arlegui. En esa grabación se le ve caminando junto a una mujer, de la que se separa cuando pasan por la puerta de una automotora que esta justo en la esquina.

En la última imagen que se conoce, transmitida a través de Chilevisión el día martes, se le ve a Anahí con la misma mujer desconocida que aparecía en el video anterior. Esta vez se las ve minutos antes de separarse, cuando hacen intercambio de un objeto que no logra distinguirse. Después de eso, cada una se va por su lado y se presume que Anahí sigue hasta cruzar el estero Marga Marga para luego ir camino a la playa. Aquí cobra relevancia una imagen que la joven le mandó a su ex pololo, donde se mostraban sus pies en la arena. Imagen que mandó a las 23:06 y que se obtuvo luego de entrevistas de los encargados de la investigación con la expareja, quien se ha mantenido cooperando con las pericias. Lo complejo es que la hora en que fue enviada esa foto no coincide con el lugar que entregaba el GPS, por lo que los investigadores buscan despejar estas interrogantes: ¿Por qué mandó esa imagen, teniendo en cuenta que se contradice con la posición que da el GPS? ¿Quién era esa mujer con la que se vio antes de perderse de vista? ¿Qué fue lo que intercambiaron?

“Si van a cooperar o entregar algún antecedente, que sea verídico”

Las dificultades propias de una desaparición, que en este caso ha mantenido la atención de los medios y la ciudadanía, hacen que la familia afectada esté vulnerable a ser víctima de llamados extorsivos, haciendo creer que se trata de un secuestro. Y, si bien, la última información entregada detalla que PDI no ha descartado ninguna hipótesis, los mismos policías han realizado un llamado a la prudencia respecto a la información que circula. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar, subprefecto Silvio Copello indicó: “En cuanto a un llamado telefónico que recepciona un familiar de la persona desaparecida, donde se le indicaba que la mantenía retenida, solicitando una cantidad de dinero, por el momento se descarta cualquier tipo de secuestro por parte de la PDI”, dijo.

En ese mismo sentido el jefe regional de la PDI de Valparaíso, prefecto Guillermo Gálvez, según consignó Cooperativa, llamó a no “aprovecharse de la situación para estar haciendo algún tipo de pitanza o juego”. A esto se suma la aparición de objetos o prendas que han crean expectativas en la familia. En esa línea, el alto oficial se refirió a a la mochila encontrada el día miércoles, hecho anunciado por las autoridades, pero aclaró: “Es una investigación secreta y mayores antecedentes no hay de esa mochila. Aprovecho de llamar a la opinión pública a que si van a cooperar o entregar algún antecedente, (pues) que sea verídico”, sentenció.

Otro hecho de relevancia corresponde a la aparición de ropas dentro de un baño de un centro comercial de Reñaca el día jueves. Lo que, según informó TVN, estarían siendo investigadas por PDI para confirmar si se trataría de prendas de Anahí. Maurisette Morel, administradora de Plaza Reñaca, se refirió al tema: “Encontramos ropa en el baño de mujeres, se procedió a llamar a Carabineros y ellos vinieron, sacaron las cosas para poder ser analizadas considerando el caso de la chica desaparecida”.

En cuanto al estado de la búsqueda, la mañana de este jueves el capitán de Puerto, comandante Ignacio Ortiz, informó que se mantendrá el dispositivo de búsqueda de Espíndola, “principalmente enfocado en avenida Perú, extendiendo desde Playa Casino hasta el balneario de Salinas”,

Por su parte, la madre de Anahí, publicó este a jueves a través de su cuenta de Instagram: “Retoño mío, esta es la bendición de tu madre, nunca olvides a Dios ni un momento, recordando a Dios todos los errores son purificados”, escribió a una semana de la desaparición de su hija.