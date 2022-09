Boric: “Me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de DD.HH. en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela, Nicaragua o Chile”

Con una participación en el programa de Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia cerró el Presidente Gabriel Boric la agenda de su gira en Nueva York, Estados Unidos.

En la instancia, el Jefe de Estado abordó distintas temáticas, como el nuevo proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo y la defensa de los Derechos Humanos, además de lanzar una dura crítica hacia el sector político de la izquierda.

El Mandatario comenzó su alocución diciendo que “creo que hay avances civilizatorios que debemos defender. He visto con preocupación que hay una ola de cuestionamientos o ataques a cosas que son realmente importantes, y no importa si vienen de la extrema derecha o extrema izquierda, esos son mandatos civilizatorios, por ejemplo, en primer lugar, el respeto por los Derechos Humanos”.

Así, fue enfático al decir que “realmente me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de Derechos Humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela, Nicaragua o Chile. En Chile tuvimos serias violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social, no podemos tener un doble estándar”, criticó.

Además, contó que cuando era diputado -en 2010- fue a Venezuela cuando Chávez estaba en el poder. “Comencé a hacerme preguntas, cuando vi la represión a las protestas, la manipulación de algunas elecciones, y pensé esto no está bien”, señaló el Presidente sobre ese viaje.

Así también, recalcó que “tenemos que ser capaces de criticarlo, y la gente de izquierda en Chile decía ‘no, no, no. No hablamos de nuestros amigos’... Creo que esto está completamente mal”.

“Si queremos un futuro en que los partidos de izquierda tengamos solo un estándar moral, en el mundo y en Latinoamérica, especialmente por los Derechos Humanos, no podemos condenar lo que están haciendo algunos estados o Estados Unidos, si no eres capaz de ver lo que tus compañeros o quienes crees tus compañeros están haciendo. Eso es lo que creo”, finalizó.