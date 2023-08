Boric ultima detalles de cambio de gabinete con foco en ministerios de Apruebo Dignidad

Llamados directos a ministros que podrían moverse de sus cargos actuales y sus posibles reemplazos ha liderado el propio Presidente Gabriel Boric en las últimas horas.

El Jefe de Estado alista un ajuste ministerial cuyo diseño ha sido manejado con absoluto sigilo desde sus equipos, incluso con su propio gabinete y los partidos oficialistas, el que será anunciado -si todo sale como está previsto- este miércoles.

El ajuste de piezas que prepara el Mandatario apuesta a intentar reimpulsar su agenda en medio de la crisis del lío de platas que golpea a su administración, en el cual el Ministerio Público indaga eventuales delitos de corrupción.

El hito más doloroso para Boric se cristalizó el viernes pasado, cuando su amigo Giorgio Jackson decidió renunciar al Ministerio de Desarrollo Social ante las presiones de la oposición para que dejara el gabinete y la presentación de una acusación constitucional en su contra.

Y pese a que la salida del fundador de Revolución Democrática descomprimió los ánimos, en La Moneda afirman que ese hito no frenó para el Presidente la necesidad de dar una señal y hacer un cambio entre sus colaboradores. En los partidos de gobierno durante este martes aseguraban que ya había indicios de que el cambio sería pronto.

Por un lado, el retorno anticipado del Presidente desde Paraguay, donde este martes participó de la ceremonia de cambio de mando de Santiago Peña. Boric tenía previsto asistir a un almuerzo de presidentes y luego retornar a Chile, sin embargo, optó por apurar su vuelo de regreso al país, aterrizando pasadas las 16.30 en el Grupo 10 de la Fach, cerca de una hora antes de lo previsto.

Otra señal, dicen en el sector, será el paso por Santiago que tiene contemplado para este miércoles -y que no estaba en los planes originales- de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y su par de Hacienda, Mario Marcel, quienes están desplegados por el sur del país para dar cuenta de la reforma previsional que impulsa el gobierno. Desde sus equipos, en todo caso, se apuraron en asegurar que retornarían al final del día.

Cambios de agenda más o menos, fuentes del gobierno aseguran que el Jefe de Estado anunciará este mismo miércoles su nuevo diseño ministerial, aunque hasta al cierre de esta edición seguía en evaluación la magnitud del cambio de equipos. Lo que es claro es que su tercer ajuste de gabinete estará marcado por un reajuste en el elenco principalmente de Apruebo Dignidad.

De hecho, la magnitud del ajuste, según varias fuentes, estará determinada por el escenario en que quede la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. En el oficialismo transmiten que si la titular de la Segegob asume otro ministerio -como Mujer, que es una cartera que, según su entorno, siempre ha mirado con simpatía- se estaría hablando de un cambio mayor, señalan en ese conglomerado.

Y si bien inicialmente se hablaba de movimientos sectoriales, en las últimas horas en el Frente Amplio se instaló la idea de que podría ser un ajuste más profundo, donde incluso no se descartan enroques a nivel de comité político. En las directivas del oficialismo, de hecho, afirman que el gobierno les transmitió informalmente en las últimas horas que el ajuste sería inminente.

Los cambios

Hasta el martes en la tarde, los movimientos que se comentaban en Palacio eran los siguientes: saldría Marco Antonio Ávila (RD) de Educación y Javiera Toro (Comunes) pasaría de Bienes Nacionales a Desarrollo Social, para reemplazar a Jackson. Ese sería uno de los enroques.

El cambio más profundo se haría en el Ministerio de las Culturas, saliendo el ministro Jaime de Aguirre y la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez, mientras que se haría efectivo el reemplazo de la exsubsecretaria Andrea Gutiérrez, quien salió cuestionada por haber aprobado recursos a la Corporación del Desarrollo de Santiago, donde trabajó antes de ser autoridad.

Asimismo, se prevén cambios en el Ministerio de Minería, por lo que saldría Marcela Hernando, mientras que en el MOP, si bien hay una mala evaluación de Jessica López, quien es cercana al PS, no está claro que el Presidente tenga decidido removerla.

En reemplazo de Ávila en Educación corre con ventaja el actual subdere, Nicolás Cataldo (PC). Sin embargo, RD está empujando mantener en su partido esa cartera, por lo que el otro nombre que asoma es el militante de sus filas Gonzalo Muñoz (RD).

Cataldo, en todo caso, también es mencionado como alternativa de reemplazo a Jackson en caso de que no se haga el enroque de la ministra Toro.

El reemplazo que se menciona más fuerte para ministra de Cultura es el de la actriz Carolina Arredondo -cercana al PPD-, quien tenía previsto volver este martes a Chile tras una estancia en España, mientras que para asumir en Bienes Nacionales se habla de la exdiputada RD Marcela Sandoval.

Desde el PS aseguran que Carlos Montes (Vivienda), quien ha estado en el foco de las críticas de la oposición por la crisis del lío de platas, no correría peligro en esta pasada. Un escenario que ratifican fuentes de La Moneda. Quienes han conversado con el Presidente sobre la continuidad del socialista en el gabinete aseguran que está convencido de que debe mantenerse.

De concretarse el diseño, los movimientos de piezas tienen dos objetivos claros para Boric: reequilibrar las fuerzas de su alianza fundante en un momento crítico para RD, partido que perdió su rol hegemónico en el Frente Amplio y ahora en la primera línea del gobierno, pero también resolver de una vez por todas los problemas de gestión que arrastra desde su arribo a La Moneda y que no fueron resueltos en el ajuste de marzo.

Asimismo, será una forma de descomprimir aún más el clima con la derecha en la antesala de que este jueves -como espera La Moneda- reciban a Chile Vamos en Palacio para allanar el camino a un acuerdo previsional.

Pese a todo, hasta al cierre de esta edición se mantenía la tónica de los ajustes anteriores y varios de los ministros que podrían salir del gabinete mantenían en pie sus agendas. Por ejemplo, De Aguirre tiene al mediodía una pauta para la entrega del Premio Nacional de Artes Plásticas.

Socialismo Democrático en ascuas

En el Socialismo Democrático durante las últimas horas resentían no recibir información certera por parte del comité político, lo que -dicen- podría deberse a que los ajustes no tendrán foco en ministros del sector.

Horas antes del anuncio que alista el Jefe de Estado, en el PS y el PPD surgieron voces advirtiendo que este no sería el mejor momento para un cambio de equipos.

“Ahora hacer una cirugía mayor en materia ministerial creo que estratégicamente no conviene, si bien podría haberse hecho conjuntamente con la renuncia del ministro Jackson, creo que hacerlo ahora no resuelve mayormente los problemas que tenemos. Me imagino que el Presidente estará esperando un momento más propicio para hacer un cambio de gabinete que, por cierto, por la debilidad que muestran algunos, es oportuno hacerlo, pero que probablemente quede para la recta final de este gobierno”, afirmó el diputado Jaime Naranjo (PS).

La presidenta de ese partido, Paulina Vodanovic, señaló en la misma línea que “el rumbo del gobierno no pasa por las personas que ocupen los cargos, sino por las líneas políticas que ha fijado el Presidente Boric”.

El diputado Raúl Soto (PPD), por su parte, señaló que “primero hay que repensar el gobierno y después reorganizarlo en función de lo que se defina. Una nueva estrategia política, renovar el relato comunicacional, sintonizar más con el sentido común de los chilenos y chilenas, revisar y actualizar el programa de gobierno y las prioridades políticas en función de la realidad social actual es el paso previo necesario antes de simplemente hacer cambios en el gabinete para equilibrar las fuerzas políticas y su participación”.

Y agregó: “Un cambio de gabinete no puede responder solamente a un cuoteo político, sino que tiene que haber una revisión profunda, de fondo, y un cambio de dirección y de rumbo del gobierno”.

La timonel del partido, Natalia Piergentili, en tanto, sostuvo que “el punto central no es quién reemplaza a Giorgio Jackson, sino cuál es la agenda social que el gobierno quiere relevar. Si esto último es el foco, entonces no utilicemos la teoría de la ‘compensación’, sino que invitemos a los mejores”.

El presidente del PR, Leonardo Cubillos, por su parte, señaló, ante un ajuste de gabinete, que “hoy no es un nuevo inicio, es una oportunidad para retomar con fuerza el trabajo, en especial el territorial, y debemos tener en claro que todos debemos ser parte de las soluciones y no de los problemas”.

En el Socialismo Democrático, en todo caso, creen que el problema del gobierno no se resuelve solo con cambios de nombres en el gabinete de ministros. En esa coalición dicen que una de las principales debilidades de esta administración se encuentra a nivel regional, con elencos con poca experiencia.

Por lo mismo, algunos defienden la idea de aguantar hasta después del 11 de septiembre para tener tiempo de realizar ajustes más amplios en esa área, en la cual el Ejecutivo anteriormente ya había comprometido modificaciones.