Consejeros de Chile Vamos acusan al oficialismo de “dilatar al máximo” el proceso constitucional por eventual reclamo ante el árbitro

Durante la mañana de este martes, los consejeros Germán Becker (RN) y Gloria Hutt (Evópoli) hicieron un punto de prensa criticando a la izquierda por la arremetida del Partido Comunista de anunciar un eventual reclamo al Comité Técnico de Admisibilidad (CTA) o el árbitro del proceso constitucional. Esto porque los representantes del oficialismo acusaron que una de las normas aprobadas en el pleno de este lunes podría vulnerar una de las bases constitucionales.

En su penúltima sesión de pleno, desde el PC acusó que una de las 32 normas que provinieron de la comisión mixta -y que ya fueron ratificadas por los consejeros- podría afectar uno de los 12 bordes establecidos para el proceso. “Se define al pueblo como una nación única e indivisible, aunque las bases señalan que la soberanía reside en el pueblo a diferencia del texto vigente que la sitúa en la nación. Torcidamente se vulnera una de las bases”, explicó el comisionado comunista Alexis Cortés.

Es por eso que el PC anunció que eventualmente podrían acudir al CTA. Frente a este aviso, los consejeros de Chile Vamos salieron a acusar a la izquierda de querer “ganar un poco más de tiempo” para manifestar su postura sobre el texto de cara al plebiscito de diciembre.

“No hay ninguna razón para acudir al Comité Técnico, la verdad es que se cumplieron todas las bases y esta Constitución quedó dentro de las bases que se requerían. Yo creo que lo están haciendo para dilatar el proceso para no decir todavía que van a votar ‘En contra’ porque lo han dicho en la sala, lo han dicho en todos lados, pero cuando van a decirlo oficialmente siempre prefieren no anunciarlo”, comenzó diciendo el consejero RN Germán Becker.

Becker continúo explicando que “puede ser porque a lo mejor creen que al anunciarlo va a bajar la votación del ‘En contra’, que es la que ellos están promocionando. Ellos los que están haciendo es dilatar al máximo, esperando el último momento para poder decir su opinión, pero finalmente todos sabemos que la izquierda está en contra de esta Constitución, no hay ninguna duda de eso y la verdad es que estamos esperando a que lo digan oficialmente”.

Acto seguido, la presidenta de Evópoli y la única representante de su partido en el Consejo, Gloria Hutt, manifestó: “Llama la atención que surja ahora esa posibilidad ahora después de que ya completaron todas las votaciones. Uno puede votar a favor o en contra, me refiero a aprobar o rechazar cada una de las normas, cosa que todos hemos hecho y nadie hasta ahora ha recurrido al Comité Técnico por alguna duda. Esas dudas se resuelven antes de votar, no después”.

La exministra de Transportes finalizó diciendo que “están en su derecho, es parte de las reglas y si ahora surge algún tema que pueda ser resuelto por el CTA, eso implica que eventualmente habría que repetir votaciones, dependiendo de lo que el Comité resuelva. Pero es improbable porque esas normas ya fueron analizadas y votadas por todos los sectores sin que ninguno levantara algún reparo, así que esto tiene como objetivo tiene ganar un poco más de tiempo”.

La respuesta de la izquierda

Minutos más tarde llegó el consejero de CS Yerko Ljubetic a responder estos dichos. “Eso no tienen ningún fundamento, por dos razones. Una, el punto cerca del plazo vigente para una eventual reclamación ante el Comité Técnico de Admisibilidad es un punto que ni siquiera debió haber sido considerado desde el principio por la mesa directiva, es un plazo reglamentario. Las resoluciones no entran a tener efecto hasta que no están agotados los recursos que puedan interponerse respecto de ella y ese criterio es absolutamente válido a los efectos de entender que la votación final sobre el texto debe ser inmediatamente después se haya cumplido ese plazo, se hayan interpuestos o no eventuales reclamos”, dijo Ljubetic.

El consejero de la Región Metropolitana siguió explicando su argumentos. “Nosotros hemos sido respetuosos con la formalidad del proceso y el proceso supone que el lunes vamos a tener el pronunciamiento de todos los consejeros sobre el texto final, ese es el momento en que diremos de cara al texto si estamos a favor o en contra de él”, comentó.

Además, consultado sobre si efectivamente harán el reclamo al CTA, Ljubetic respondió que “hay quienes piensan que es posible, se está estudiando la alternativa. Se está analizando aquello, pero no tenemos claridad todavía sobre el tema”.

Finalmente, el consejero CS se refirió a la última votación del Consejo del texto final. “Nuestra votación del día lunes va a marcar la actitud que vamos a tener como consejeros, pero ya como ciudadanos en el contexto de una campaña que culmina el 17 de diciembre (...) Pienso que cuando nosotros plantiemos nuestra posición y las razones de cara al país, estas van a hacer mucho sentido”, dijo el abogado.