Antonio Vásquez (Ind-UDI), candidato a primarias en Peñalolén: “Soy un vecino que se quiere hacer cargo de las decisiones comunales”

Fundador del movimiento “No más delincuencia Peñalolén”, Antonio Vásquez (Ind-UDI) -quien recalca su condición de independiente-, espera llegar a la alcaldía de esa comuna y afirma que una de sus principales propuestas es establecer una seguridad más proactiva en la persecución de delitos.

¿Por qué asume el desafío de ir a primarias?

Porque soy demócrata. La gente tiene que respaldar a quien piensa que es la persona idónea para liderar el municipio. Más allá de las decisiones que pueden tomar los partidos, es darle el poder a la gente para presentar a los mejores. Ahora, por qué quiero ser alcalde, básicamente porque soy un vecino que se quiere hacer cargo de las decisiones comunales. Tomar los espacios que nos corresponden dentro de la comuna y aportar como cualquier persona.

¿Cuál es su vínculo con la comuna?

Soy vecino hace 15 años. Elegimos vivir en la comuna con mi familia teniendo otras posibilidades. Hace más de seis años, formé un movimiento que se llama “No más delincuencia Peñalolén”, que hoy día son 62 barrios preocupados por lo mismo, porque empezó a subir la delincuencia, y reflejé en todos los portonazos, en todos los asaltos, a mi familia, y no quiero que sea mi señora, mi hija, un cercano, el que sea afectado por un acto delictual.

¿Cuáles son sus propuestas en esa materia?

Tenemos que transformar la seguridad municipal en una seguridad real. Hoy día la seguridad por parte del municipio solo es disuasiva. Es muy diferente a la seguridad de persecución que tienen otras comunas del sector oriente, acá la instrucción es contener a las víctimas. Eso implica un recambio y fortalecimiento de los actuales agentes de seguridad, necesitamos que nuestra fuerza municipal pueda atender cualquier tipo de emergencia, entre otras cosas.

Y más allá de seguridad...

En salud queremos duplicar la capacidad que tenemos actualmente para centros de adultos mayores. La idea es que, al término del proceso, tengamos dos. En educación tenemos que mejorar la calidad de lo que estamos entregando a nuestros alumnos, tomar los grandes talentos, potenciar en idiomas extranjeros, pensamiento crítico y STEM.

¿Qué cree que lo diferencia de los otros candidatos del pacto?

Soy independiente, el único de los candidatos que no viene de estructuras partidarias. Mi equipo profesional son vecinos de la comuna que estamos trabajando en propuestas, y profesionales de larga capacitación, no personas que no tengan conocimiento. También vengo de una familia de origen humilde, hasta lograr hoy día ser un profesional, entonces conozco el esfuerzo y el mérito.

¿Qué le ha parecido la administración de la alcaldesa Leitao?

Ha hecho buenas cosas, pero está al debe en muchas. Ha perdido el foco respecto a lo urgente, básicamente por ideologías. En el último tiempo está gobernando para la galería versus preocuparse del desarrollo de la comuna. Los vecinos sienten que, al asumir la presidencia de la asociación de municipalidades, ha habido un abandono respecto a las necesidades que tenemos como vecinos.