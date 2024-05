Paola Carrión (Evópoli), candidata a primarias en Peñalolén: “Carolina Leitao no se va por la puerta ancha”

La dirigenta de Evópoli Paola Carrión es la opción del partido de derecha liberal para las primarias de Chile Vamos en Peñalolén. Apuesta por promover temas de seguridad dentro de la comuna, y otras políticas sociales como aquellas enfocadas en el adulto mayor.

Además, cuestiona la gestión de la actual alcaldesa, Carolina Leitao. “Ella debe tener hoy día una agenda propia, con otros intereses porque está dejando el municipio y está pensando en su futuro. Entonces, a lo mejor eso ha jugado en contra el último tiempo”, dice.

¿Por qué se interesó en ser candidata?

Soy de Peñalolén. He vivido toda mi vida en la comuna, más de 54 años. Conozco sus desafíos. He hecho varias actividades, en los colegios de mis hijas, en movimientos de vecinos que hemos tratado de detener una megaconstrucción para que esté acorde a la normativa. Eso me ha motivado para ir trabajando por la comuna.

¿Cuáles son sus propuestas?

Uno de los principales temas es la seguridad. Trabajar en temas preventivos, como potenciar un observatorio de seguridad para estudiar los delitos y hacer acciones previas. Queremos incorporar a Seguridad Ciudadana, motoristas que den una respuesta más rápida. Meterle tecnología, con cámaras, pero potenciar el monitoreo de ellas. Muchos vecinos no denuncian porque se sienten abandonados. Hay que generar un sistema de apoyo a las víctimas. En adultos mayores tenemos que ir mejorando y ampliando la oferta de beneficios y de servicios.

¿Cómo califica la gestión de la actual alcaldesa, Carolina Leitao? Se dice que ella fue la continuidad de Claudio Orrego.

Ella partió bien porque le pasó la posta Orrego, quien estaba bien evaluado. Pero hoy día no se va por la puerta ancha. Tengo la sensación de que la gente se siente abandonada. Un ejemplo claro es que vienes a Peñalolén y ves el deterioro de las calles de todas las comunas. En todos los sectores. Ella debe tener hoy día una agenda propia, con otros intereses porque está dejando el municipio y está pensando en su futuro. Entonces, a lo mejor eso ha jugado en contra el último tiempo.

¿En qué se diferencia de los otros candidatos tanto del oficialismo como de Chile Vamos?

Yo puedo hablar de mí. Creo que puedo hacer una gestión muy cercana, me conocen que soy una mujer seria y que me comprometo con los desafíos. A eso le sumo que vivo en Peñalolén, hago mi vida acá y puedo ser una alcaldesa más cercana. Soy ingeniera comercial de la Universidad de Chile, he tenido el placer de trabajar en el sector público y tengo experiencia en gestión. Y esas son herramientas que me ayudan.