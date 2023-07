Diputada Yovana Ahumada y lío de platas por convenios: “Alguien está mintiendo en el gobierno”

A través de WhatsApp, el 5 de junio, enviado por una persona que prefiere mantener el anonimato, la diputada Yovana Ahumada (independiente y representante de la Segunda Región), supo de los convenios irregulares que había suscrito la Fundación Democracia Viva (ligada a exmilitantes y actuales afiliados a RD) con el Serviu de Antofagasta.

Por esa fecha, entre algunos legisladores ya circulaban informaciones preliminares de estos contratos, que involucraban, además, a personas cercanas a la diputada Catalina Pérez (RD).

Sin embargo, a pesar de que a esa fecha la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), también estaba en conocimiento de las irregularidades, Ahumada fue la primera autoridad en tomar acciones públicas. Así el 7 de junio, le envió un oficio a la Cámara de Diputados pidiéndole que -a su vez- exigiera más antecedentes al seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD y exjefe de gabinete de Catalina Pérez), quien era uno de los que suscribió estos convenios.

Aquel oficio de fiscalización fue marcado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, como el hito que puso la alerta en La Moneda. No obstante, la misma diputada Ahumada cree que le cuesta creer que en Palacio no estuvieran en conocimiento de los contratos que habían sido firmados el año pasado.

Le llama la atención que el Presidente diga que se enteró a partir de su oficio. ¿Cuándo le llegan los antecedentes?

Yo recibí la información aproximadamente el 5 de junio y envié el oficio el día 7.

¿Y le llegó a través de funcionarios del Serviu o de otros parlamentarios, que aparentemente también manejaban la misma información?

Me llegó por WhatsApp, como mucha información que llega. Obviamente uno siempre trata de filtrar. Pero acá venía información detallada.

¿Los contratos?

Venían varias cosas. Lo que más me llamó la atención fueron los correos que le enviaron a la subsecretaria de Vivienda. Allí estaba muy claro. Y venía otra información que respaldaba el correo. En base a esos antecedentes, es que mi oficio también está detallado. Es bien específico. Habla de montos, de la fundación en particular, de las formas, el cómo. Y pregunto más detalles para saberlo todo.

¿Puede decir quién le envió la información?

Nunca he nombrado a la persona y, por un tema de resguardo (al denunciante), prefiero no hacerlo.

Usted ha dicho que la última versión del Presidente le genera duda. ¿No le cree al Presidente que se enteró a partir de su oficio de fiscalización?

Hoy todo genera dudas y todo es contradictorio. Él dice que se enteró por el oficio. ¿Por qué no le entregó esa información al ministro, cuando es una persona cercana? Primero dijeron que se había enterado a través de un medio regional y ahora dicen que algo de conocimiento tenían desde que tuvo conocimiento de mi oficio. Eso no cuadra. Con esto dan más luces de que efectivamente tenían información desde antes.

¿Y le cree al ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuando dijo que se enteró a partir de los medios de comunicación?

Me parece que es complejo que el gobierno diga que se enteró por los medios de comunicación, sabiendo que se le envió información a la exsubsecretaria (el 2 de mayo), según lo que dijo el senador (Juan Ignacio) Latorre. Después dijeron que no. Entonces las dudas no son sólo por el ministro Montes. Cuando uno ve tanta contradicción y volteretas de discurso, todas las dudas caben. Acá en el gobierno hay varios que están mintiendo. Sólo espero que no sean todos.

¿Usted cree que el Presidente Boric y el ministro Montes están mintiendo?

Alguien no está diciendo la verdad. Alguien está mintiendo en el gobierno. El ministro dijo que no, el Presidente dijo que no y ahora dice que sí. Tal vez no sepamos quién está mintiendo, pero es lamentable.

¿Están tratando de ocultar los plazos cuando se enteró realmente La Moneda con una cadena de mentiras?

Para mí es gravísimo. Lo peor es que sigan dando este tipo de declaraciones. Lo que más me importa es que todo esto se aclare y haya algún responsable. Esto está tomando otros ribetes. Estamos hablando de que es el Presidente quien se está desdiciendo. Es gravísimo para la ciudadanía.