El lío de platas que explotó por el caso Democracia Viva sigue complicando al gobierno. La crisis generada por el escándalo que se destapó en junio de 2023 está lejos de terminar. Esto luego de que Reportajes T13 revelara nuevos antecedentes sobre la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

El reportaje de Canal 13 exhibió una serie de mensajes por WhatsApp entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) y el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras quien actualmente está en prisión preventiva luego de que fuera formalizado -junto a Daniel Andrade- por el delito de fraude al fisco. Ambos imputados fueron expulsados de RD debido a esta indagatoria.

“Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”: los mensajes entre la exsubsecretaria Rojas y el exseremi Contreras para contener el caso Democracia Viva

Fue el lunes 5 de junio de 2023, pasadas las 21.00 horas, cuando Contreras se comunicó con Rojas. “Subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional. Coménteme, si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora, si lo estima necesario”, se lee en el mensaje dado a conocer en el reportaje emitido la noche de este domingo.

Dos días después, Contreras insistió en el punto. “Buen día subse, quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría”, escribió. La exsubsecretaria respondió: “¿Carlos, esto por lo de la fundación?”.

Pese a que Contreras no especifica de quién habla, lo más probable es que se refiriera a la diputada Catalina Pérez -expareja de Andrade- de quien fue su jefe de gabinete cuando la parlamentaria presidió RD, partido del que ahora está suspendida de su militancia.

La conversación entre los dos continúa debido a que Rojas le estaba pidiendo a Contreras que elaborara un informe en el que explicara de qué se trataba la polémica que, en ese momento, estaba generando la Fundación Democracia Viva.

Esto, debido a que Rojas fue avisada de eventuales irregularidades a inicios de mayo de ese año cuando recibió una denuncia, vía correo electrónico, de parte de Carla Olivares, la entonces presidenta de la asociación de funcionarios del Serviu. Ella fue quien alertó sobre distintas irregularidades al interior del organismo liderado por Contreras. La exsubsecretaria reenvió dicha denuncia al exseremi y le solicitó antecedentes.

Luego toda la conversación se basa en Rojas presionando a Contreras para que le envíe el informe con los antecedentes solicitados, específicamente detallando el “nombre del convenio, fecha de firma, firmantes, montos, plazos, antecedentes solicitados para la selección y cómo fue el proceso”. Pese a la insistencia de la autoridad, Contreras se demoró en enviar la información requerida. Tanto así que el informe lo tuvo que hacer Rojas.

El diálogo entre las dos exautoridades calza con lo que Rojas ya declaró ante la Fiscalía. “Ante la no respuesta en el plazo comprometido, insistí en varias ocasiones mediante correos electrónicos, telefónicamente y mensajería de WhatsApp, quien solo presentaba excusas argumentando qué antecedentes más requería sobre los solicitado. En cada comunicación le fui entregando líneas generales de la información necesaria”, se lee en su testimonio dado a conocer en diciembre por La Tercera.

De hecho lo más probable es que el informe del cual habla Rojas sea la breve minuta -con información general- que le entregó al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), el 8 de junio. Ese documento fue dado a conocer por el propio Minvu en diciembre.

Esto mismo fue confirmado por el defensor de Rojas a este medio. “Ella elaboró una minuta que dejó el día 8 de junio en la oficina del ministro Montes, en la que, en base a lo que se le informó a ella por parte del exseremi Contreras y el análisis realizado por el exencargado de Asentamientos Precarios, se descartaba la existencia de irregularidades”, comentó Jaime Winter a fines del año pasado.

Al final de la conversación revelada por T13 aparece un nuevo antecedente que involucra directamente al gobierno. “Esperemos a ver qué nos dicen de La Moneda”, escribió Rojas. Este dato vuelve a elevar las dudas que existen sobre cuándo fue que La Moneda y el Presidente se enteraron de este caso.

Esta es la arista política que tiene la investigación del Ministerio Público y por la cual el Presidente Gabriel Boric y su círculo más íntimo ha sido duramente cuestionado. Hasta ahora la versión oficial es que el Mandatario se enteró el 16 de junio, cuando Timeline publicó la información.

Cuándo supo, qué fue lo que se comentó, qué sabía o no sabía Boric y quiénes fueron los responsables es algo que aún no se ha podido esclarecer, pese a la presión de la oposición durante todos estos meses. Si bien Rojas no especifica con quién se estaba comunicado, hasta ahora lo que se sabe es que su vínculo más directo con La Moneda era con el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).

De hecho, el mismo Crispi así lo ha reconocido en público. “Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”, dijo cuando declaró ante la comisión investigadora de la Cámara. “Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, señaló. Crispi precisó que no hubo una comunicación escrita, por mail o mensajería, y que la solicitud a la subsecretaria la hizo mediante un llamado telefónico: “No fue por escrito. Le dije (a la subsecretaria) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde”.