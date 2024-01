El presidente del directorio de TVN y exministro Francisco Vidal se refirió a la ratificación de Peso Pluma en el Festival Internacional de Viña del Mar 2024, luego de la polémica surgida debido a que el cantante mexicano es acusado de hacer apología al narcotráfico y la narcocultura en las letras de sus canciones.

Inicialmente, la ministra vocera Camila Vallejo había indicado que “el gobierno no está de acuerdo con la censura”, pero días después, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que al gobierno “le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”.

Francisco Vidal tras polémica de Peso Pluma en el Festival de Viña: “Me arranqué con los tarros y eso fue un error”

A esto, se sumó que el directorio del canal público, por medio de una declaración pública, pidió el martes 16 a la comisión organizadora del Festival “cancelar la invitación formulada” al referido cantante. En el mismo contexto, Vidal había señalado a Radio Biobío que “para mí no es indiferente la opinión del columnista”, aludiendo a la columna de opinión de Alberto Mayol, que inició la controversia al cuestionar la presencia de Peso Pluma en el certamen.

Finalmente, la organización del Festival ratificó la presentación del cantante en el evento, asegurando que no había argumentos jurídicos o contractuales para revocar su participación.

“Me arranqué con los tarros”

Al respecto, el presidente del directorio de TVN reconoció, en entrevista con el Diario Financiero, que “me arranqué con los tarros y eso fue un error, porque cuando yo hablo con el sombrero de Televisión Nacional, debo hacerlo como directorio”.

“Yo estaba aquí en mi casa ese día en la tarde, y me llama la editora de cultura de Bío Bío. Me preguntó si había leído la columna de Mayol. Le dije que no. Me la mandó. Le comenté que yo no sabía quién era Peso Pluma, que nunca lo había escuchado, y la derivé para que respondiera el canal. Pero allá no estaban a mano y la periodista me llamó de nuevo. Ahí cometí el error de decir un pronunciamiento mío. Dar mi declaración espontánea, que no correspondía. Y cuando uno comete errores públicos, los reconoce en público”, admitió.

Consultado por la declaración que emitió el canal público en que solicitaban cancelar la presentación del mexicano, Vidal indicó que la decisión se debió a que “deliberamos más”.

“Vimos el efecto en la sociedad. Hubo un debate. La ministra del Interior se pronunció. El ministro de Justicia se pronunció. El presidente del Senado se pronunció. Cambiaron las circunstancias y el directorio sacó la declaración definitiva. La decisión fue unánime. Y dijimos: ‘aquí para nosotros se cierra el tema’”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que “no fue una derrota” para el directorio la decisión de la organización del certamen de mantener al cantante urbano.

“Como que hay otros criterios en el caso del municipio de Viña y el Canal 13, que son distintos a la naturaleza de Televisión Nacional. Y no quiero juzgar el criterio de Luksic ni el criterio de la alcaldesa (Macarena Ripamonti). Cuando tú estás en una sociedad, que tus socios opinen distinto es parte de la vida”, sentenció.