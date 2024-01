Corte de Apelaciones declara admisible recurso de protección que busca que Peso Pluma no se presente en el Festival de Viña del Mar

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible un recurso de protección presentado en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y que busca impedir que el cantante mexicano Peso Pluma se presente el próximo 1 de marzo en la Quinta Vergara.

La acción judicial se presentó luego de la polémica que suscitó la columna del académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, donde sindicaba que el mexicano hacía apología a la cultura narco a través de sus canciones, con referencias explícitas a los carteles de drogas de México. Así y tras una serie de recriminaciones a la asistencia del cantante, el pasado 19 de enero, un vecino de la comuna, respaldado por el diputado republicano Luis Sánchez, presentó la acción judicial para evitar que el artista participe en el Festival de Viña.

“El Recurso de Protección que presentamos junto a un dirigente vecinal de Viña del Mar contra la alcaldesa Ripamonti pasó la admisibilidad”, afirmó el diputado Sánchez a través de su cuenta en X (antes Twitter), destacando que se ofició a los estamentos parte de la organización del Festival de Viña del Mar.

De acuerdo a lo establecido por el tribunal del alzada el pasado 22 de enero, se resolvió que la Municipalidad de Viña del Mar, junto a Televisión Nacional de Chile (TVN) y Canal 13 cuentan con ocho días para adjuntar “todos los antecedentes necesarios para la correcta inteligencia y resolución del recurso deducido, bajo apercibimiento de prescindir del mismo”, para lo que se solicitó se emplee “la vía más expedita”.

¿Qué dice el argumento del recurso de protección?

El recurso al que deberán dar respuesta TVN, Canal 13 y la Municipalidad de Viña del Mar, fue presentado por Francisco Mejías Díaz, un comerciante de la Ciudad Jardín. En su escrito argumenta que la asistencia de Peso Pluma infringe el “derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona”, correspondiente al artículo 19, numeral 1 de la Constitución vigente.

En ese sentido, Mejías, exige que se cancele la “facilitación del espacio público Quinta Vergara para show del artista Peso Pluma”, ya que, asegura este “es un bien municipal cuya propiedad y administración corresponde a los vecinos de la comuna de Viña del Mar quienes, representados por su alcalde, históricamente han facilitado el uso de dicho espacio para la realización del tradicional Festival de la Canción de Viña del Mar”.

En esa línea, la acción legal argumenta que las canciones de Peso Pluma tienen expresiones públicas de su relación con los carteles de drogas de México, ejemplificando con los temas El Gavilán I y El Gavilán II, donde se menciona explícitamente a Joaquín Guzmán, más conocido como el Chapo Guzmán.

También se hace mención de la respuesta que han otorgado los canales y también la municipalidad de Viña del Mar, asegurando que Ripamonti “omitió completamente su rol como alcaldesa y como administradora y facilitadora del espacio público en que se desarrollará el evento”.

Mejías asegura que vive en la población Santa Julia, donde describe que a diario, los vecinos del sector se ven enfrentados a las implicancias del narcotráfico, con la detonación de fuegos artificiales, disputas territoriales a punta de balaceras y la ostentación de riqueza “mal habida”, entre otras conductas. Como comerciante -dice- él y otros locatarios deben cerrar cerca de las 18 horas.

“La sola idea de que la autoridad legítima esté validando esta cultura con el financiamiento indirecto que se le da a este artista me produce un agravio difícil de describir, pero el que la autoridad sea capaz de ver dicho agravio y de declararse legalmente impotente frente al mismo, me produce un segundo agravio y una profunda sensación de desesperanza, al ver que nuestro sistema legal constituye una traba y no un aliado para la defensa de nuestros derechos fundamentales”, dice el escrito.

Por lo que el recurrente solicita que “se acoja dicho recurso en todas sus partes, darle curso, y en definitiva arbitrar todas las medidas tendientes a cancelar la facilitación del espacio público de la Quinta Vergara, o derechamente prohibir el ingreso, a don Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, la noche del 1 de marzo o aquella en que le corresponda actuar de conformidad a la parrilla programática del Festival de la Canción de Viña del Mar 2024 y así restablecer el imperio del derecho que se ha visto gravemente quebrantado por esta omisión arbitraria e ilegal de la alcaldesa Ripamonti”.