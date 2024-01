Madre de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda: “Hay un WhatsApp en que la subsecretaria avisa que le envió el informe a La Moneda y eso lo tiene la Fiscalía”

Como una especie de terremoto, así describe Blanca Gutiérrez (84) el proceso que ha vivido tras la formalización que dejó en prisión preventiva a su hijo, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, por el denominado caso líos de platas. Pese a eso, asegura que la exautoridad regional “se encuentra bien de ánimo y en el espacio físico (en la cárcel) en que están viviendo, están bien y sin problema”.

La mujer apunta a otras responsabilidades políticas, como la del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi. Gutiérrez también cuestiona la forma en la que se ha llevado adelante este proceso judicial, apuntando a la forma en la que tanto Contreras como el exdirector de Democracia Viva, Daniel Andrade, fueron trasladados a la cárcel de Antofagasta.

¿Cómo ha podido ver a su hijo y cómo han enfrentado esto como familia?

Se encuentra bien de ánimo y en el espacio físico en que están viviendo, están bien y sin problema. Como familia fue una especie de terremoto, por la forma en que se dio a toda esta historia. Yo tengo 84 años y nunca en mi vida había visto que, personas que tienen presunción de inocencia, los lleven engrillados de pies y manos, antes de formalizarlos. Eso es humillante para cualquiera y a una madre, sea quien sea, no le va a gustar ver a un hijo así, más aun sabiendo que es inocente.

¿Considera que hay un trato dispar respecto de otros imputados, en este caso y también en otros?

Absolutamente. Se actuó con una poca prolijidad yo creo, porque es totalmente fuera de serie lo que hicieron, una especie de show mediático. Muy oportuno, un poco antes del plebiscito y demostrar que se estaban haciendo bien las cosas. Carlos y Daniel no tienen grandes alcurnias, entonces eran especiales para ser los chivos expiatorios. El caso de la Cathy Barriga, que le dieron arresto domiciliario total, es una burla. Hoy día incluso escuché al fiscal nacional y dijo que parecía una burla, porque ella está publicando fotos y situaciones de su domicilio vulnerando cualquiera cosa ética.

Madre de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda: “Hay un WhatsApp en que la subsecretaria avisa que le envió el informe a La Moneda y eso lo tiene la Fiscalía”

¿Cómo enfrenta también las acusaciones contra su hijo, por fraude al Fisco?

Es que no es así, entonces más rabia da porque una sabe que no es así. Jamás hubo ninguna maniobra entre estas personas para hacer un fraude al fisco. Mi hijo entró a trabajar en el Ministerio de Vivienda porque él, como arquitecto, quería entregar lo bueno que tiene de sí para ayudar a la gente pobre, no para robarle la plata que se sabe que está toda, no está en los bolsillos de ellos, de ninguno, no se despilfarró como en la Municipalidad de Maipú. Cuesta pensar que uno está escuchando la otra parte, que están ahora con esta señora Barriga, que oportunamente salió a la palestra para mostrar la diferencia que hay de unos y otros. La justicia aquí en Chile existe para algunos no más.

¿Qué opinión tiene respecto al apoyo del RD a Carlos Contreras?

Cero apoyo, no existió el partido. Se deshizo de ellos inmediatamente, altiro lo declararon culpable.

¿Y qué le parece el actuar de la directiva, esperaban otra cosa?

Por supuesto, cuando uno pertenece a un grupo se supone que hay vínculos de lealtad y de confianza. Y en este caso no se vio absolutamente nada, pero nada.

Miguel Crispi y Giorgio Jackson han apuntado las responsabilidades a Contreras y Andrade. De hecho, Crispi ha dicho que sólo eran rumores, pero al parecer existirían informes...

No eran rumores y es una realidad que el informe, por lo menos eso avisó la subsecretaria al seremi, que el informe se había mandado a La Moneda, ahí tenía que llegar al señor Crispi. Yo no me manejo mucho con esa parte, pero eso se ha dicho. Hay un WhatsApp en que la subsecretaria avisa que le envió el informe a La Moneda, esas pruebas están, y eso lo tiene la Fiscalía.

¿Usted considera que Miguel Crispi ocultó información?

Exactamente. No es mala interpretación. ¿Por qué otra cosa lo puede haber hecho, por salvar a la tía? No sé. Tal vez para salvarse, para quedar a un lado. Acuérdese que tuvo una situación anterior, cuando no quiso ir a contestar unas preguntas al Congreso. O sea, yo no conozco al señor Crispi, ni siquiera lo reconocería si lo veo. Pero no es una persona muy entera, ni muy leal, siendo del mismo partido incluso. Así que es muy extraño.

En todo esto también ha sido mencionado el exministro Jackson, a quien acusan también de tener antecedentes. ¿Qué opinión tiene usted de él?

Mentiría si le digo algo relacionado con Giorgio Jackson, nunca se mencionó, nunca se escuchó y de todo lo que yo he conversado con Carlos nunca ha salido a colación su nombre.

No así con Miguel Crispi, donde parece que hay una enemistad con Carlos...

Yo algo he oído que hay una especie de élite en el partido, y a la cual Carlos no pertenece. Resulta que aquí en Antofagasta estaban emergiendo algunas personas con mucha capacidad intelectual que podrían estar haciendo sombra en La Moneda, o no sé en qué lugar, entonces era mejor callarlos. Carlos cooperó siempre con la causa, él renunció el mismo día que se supo esta historia, él entregó todas sus cosas. Después pidió incluso una audiencia, se la dieron, la tenía para el 19 de diciembre y como él empezó a tirar algunas cosas por la prensa, que fue cuando dijo que lo de Crispi no eran rumores, y la señora Serrano era tía de Crispi, ahí se juntó todo y se entendieron algunas cosas, por lo que había callarlo.

¿Ahora qué están esperando? ¿Apelar a la prisión preventiva?

Esa es la primera cosa que esperamos. Y, por supuesto, la segunda es que se haga justicia. Que se reconozcan todos los antecedentes que existen, que los evalúen y que los comprueben. Carlos es el culpable si alguna cosa salió mal, porque hubo el visto bueno de otras personas.

Se dice que eran amigos Carlos Contreras con Andrade. ¿Es así?

Ahora son amigos porque están en la misma celda, pero antes se conocían de nombre no más, porque el señor Andrade es de Santiago.

Pero la Fiscalía dice que eso cuesta creerse porque Contreras trabajó con la diputada Pérez...

Esa es una tremenda mentira, porque yo por mucho que sea del mismo partido, no por eso voy a estar tramando fraude o robo si no lo necesito, no es mi estilo de vida. No soy ladrona y mi hijo tampoco es ladrón. Yo creo que la gente que piensa así es porque ellos sí son capaces de hacer eso, en algún momento que están en la situación.

¿Y quién cree que son los responsables entonces?

Yo no puedo decir el nombre del culpable, pareciera que hay una trama de cosas que se están tratando de que no salgan a la luz de mucho tiempo anterior. Y que se están heredando ahora y hay que aprovechar la situación de estos pobres cabros jóvenes, que no tienen mucha idea de lo que están haciendo para imputarlos. Porque en cualquier momento se puede destapar una olla fea y ahí cae mucha gente.