Gobierno cuestiona que Senado recurra al TC para impugnar Comisión contra la Desinformación: “Es un punto político” y “raya en lo absurdo”

Como un “punto político” calificó este jueves la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, el proyecto de acuerdo aprobado por el Senado para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación, iniciativa impulsada por la Secretaría General de Gobierno.

A partir de este proyecto de acuerdo aprobado por el Senado, el presidente de la corporación, Juan Antonio Coloma (UDI), adquirió un mandato para tratar de impugnar la juridicidad de la mencionada comisión, ya que -a juicio de un grupo mayoritario de senadores- se inmiscuye en la “libertad de opinión y la de informar”, garantizadas constitucionalmente y que sólo pueden ser restringidas mediante una ley de quórum calificado y no por un decreto supremo. En este caso, el decreto fue firmado por las ministras Aisén Etcheberry (Ciencia) y Camila Vallejo (Segegob).

Esta última, en medio de un acto en el marco de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado, cuestionó la iniciativa aprobada por la Cámara Alta y restó importancia al proyecto de acuerdo, argumentando que se trataba de hacer un “punto político” que “rayaba en lo absurdo”.

“Las comisiones asesores son muchas y múltiples, y no son vinculantes para elaborar o proponer proyectos de ley o generar normas, no hay calidad alguna de esta comisión asesora que pueda vulnerar un derecho fundamental por la constitucional”, explicó Vallejo.

Enfatizó, además, que se trataba meramente de “un punto político, porque no tiene por dónde cuestionar la constitucionalidad de una comisión asesora. Las comisiones que el Ejecutivo necesita para recibir asesorías son muchas y múltiples, y no son vinculantes con las políticas públicas porque no tienen el estándar de ley”.

La ministro informó también que la comisión experta ya se encuentra trabajando en las propuestas que más tarde enviarán al Ejecutivo, para que se analice la presentación de eventuales políticas públicas para combatir el fenómeno de la desinformación.

“Lo quiero poner en el absurdo de la situación que está planteando, es como decir que para que el Ejecutivo que tiene potestad de ser asesorado, tenga que el Congreso permitirle mediante ley tener expertos que lo asesoren. (...) Son asesorías de expertos para asesorar en políticas públicas (...). Si es que empezáramos a determinar por ley si el Ejecutivo puede crear una u otra asesoría, vamos a rayar en lo absurdo de interferir facultades de otro poder del Estado”, cerró la ministra Vallejo.