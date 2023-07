Jackson en el blanco otra vez: robo de computadores levanta nueva ofensiva de la derecha y cuestionamientos en el oficialismo.

“Estas cosas solo le pasan a Giorgio”.

Así, medio en broma y medio en serio, respondió un dirigente de Revolución Democrática (RD) cuando se le consultó por el robo de 23 computadores y una caja fuerte que afectó a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social -cartera que encabezada el ministro Giorgio Jackson (RD)-, durante la noche del miércoles.

Este lo obligó a suspender las tres actividades públicas -a las 10 de la mañana, al mediodía y a las 17 horas- que tenía contempladas para esta jornada en la región del Biobío. Y, a las 9.30, optó por realizar un punto de prensa para abordar la situación por la que lo apuntan directamente a él.

Y es que en medio de las investigaciones de los líos de platas que involucran a convenios entre fundaciones y los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social -que estalló a raíz de tres militantes del partido que él fundó y presidió-, la sustracción de los aparatos agregó aún más sospechas en torno a la figura de Jackson.

Así, una vez conocida la noticia, los dardos de la oposición se dirigieron directamente a él. Y tras una semana en que los partidos de Chile Vamos y republicanos estuvieron divididos por la acusación contra el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quedando debilitados tras el fracaso del libelo, esta nueva ofensiva contra el titular de Mideso logró que estas tiendas se unieran en torno a solicitarle al Presidente Boric la salida del militante RD.

Por ejemplo, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que “muchos advirtieron que si la Fiscalía no incautaba rápido los computadores de Desarrollo Social, esto iba a ocurrir. Además, nos enteramos ahora de que la caja fuerte contenía garantías para las licitaciones y los tratos directos (...). El ministro Jackson tiene que renunciar”.

Es más, la bancada de diputado UDI envió una carta al Presidente Boric, quien por estos días está de gira en Europa, en que se señala que “queremos solicitarle respetuosamente que, en su calidad de Presidente de la República, y abstrayéndose de la amistad que mantiene con él, decida remover en el plazo más breve posible -idealmente dentro de las siguientes 48 horas- al Sr. Giorgio Jackson Drago, sin importar que aún no exista un sucesor para el cargo (...).

Lo propio hizo la bancada de diputados republicanos, quienes, a través de un comunicado, exigieron al Presidente Boric “la suspensión inmediata de su gira internacional y que solicite, a la brevedad posible, la renuncia indeclinable de los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes (Vivienda) a sus cargos”.

La fuerte reacción de la oposición pasa también por las declaración del propio ministro Jackson, quien, en su punto de prensa en la Región del Biobío, dijo que “como gobierno tenemos indignación ante estos hechos, son gravísimos. Y, por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, que parecieron no ser solo constitutivos de delito de robo, sino también relativos a una señal política. Quiero, ante eso, señalar que como gobierno no no vamos a dejar amedrentar (...)”.

Jackson en el blanco otra vez: robo de computadores levanta nueva ofensiva de la derecha y cuestionamientos en el oficialismo.

Fuentes de La Moneda, en todo caso, transmiten que la salida comunicacional de Jackson fue acordada con el director de la Secom, Pablo Paredes, y también con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. En el Ejecutivo aseguran que el caso pareciera ser “digitado” y “burdo”, en medio del lío de platas, del que él ha intentado mantenerse al margen.

De hecho, Vallejo, en un punto de prensa respaldó a su par de Desarrollo Social y acusó una “persecución política brutal en contra del ministro Jackson”.

“Este hecho es de suma gravedad, se entra a las dependencias de un ministerio para sustraer computadores y otros elementos con bastante facilidad, y con la información que tenemos esto no parece ser un robo común, por eso lo importante es que se investigue. El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, se pronunciará en torno a las acciones legales que se han coordinado”, agregó la secretaria de Estado.

Sin embargo, en Palacio no a todos les pareció el foco de las declaraciones del titular de Desarrollo Social. Consideran que no debió apuntar a la oposición.

En esa misma línea, dentro de Revolución Democrática distintos dirigentes comparten la visión del ministro y justifican que, al estar toda la información de los computadores en “la nube”, no tendría sentido que se trate de un “autorrobo”, como han deslizado algunos personeros de la oposición.

Las recriminaciones oficialistas

Como ha sido la dinámica en lo que respecta a los cuestionados convenios, la oposición encontró un aliado en el senador socialista Fidel Espinoza, quien, en la misma línea que la UDI y republicanos, publicó en sus redes sociales: “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía, ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle, que me has hecho llegar”.

Giorgio Jackson en el blanco otra vez: robo de computadores levanta nueva ofensiva de la derecha y cuestionamientos en el oficialismo. En la foto, Fidel Espinoza, uno de los más críticos del ministro.

Los dichos de Espinoza, en todo caso, no cayeron bien en el oficialismo. El presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, respondió a la publicación y señaló que “el hambre por figurar lo tiene absolutamente descompensado, senador. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego. Sea responsable, cuide sus palabras y si tiene evidencia que sustente sus dichos, entréguela como lo obliga la ley”.

Sin embargo, Espinoza no es el único que se abrió a una salida del ministro. En conversación con La Tercera PM, el senador Gastón Saavedra (PS) dijo que “en el ministerio evidentemente hay una situación que está más allá de los límites tolerables en la política. Todo lo que es el caso de traspasos de convenios, ahora los robos de los computadores (...). Lo que acaba de ocurrir demuestra que no había custodia o una bastante laxa que no garantizaba el resguardo de los bienes. Por lo tanto, sobre ese punto planteo que ya el ministro debió haber decretado una investigación sumaria”.

Consultado sobre si considera necesario la salida de Jackson, Saavedra agregó: “El Presidente tendrá que tomar una decisión, de una vez por todas, para tomar el control de la agenda y de darle el cause necesario a este ministerio, que es tremendamente importante (...)”.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) planteó a La Tercera PM que “el cambio de gabinete lo va a definir el Presidente, si lo hace o no, a la vuelta de su viaje. Yo no soy proclive a pedir anticipadamente la renuncia. Lo de Jackson ojalá no se convierta en una obsesión de algunos, a partir de este robo. ¿Hay que dar más explicaciones? Sí, porque ni a un conserje de un edificio de departamentos le entran tan fácil a robar”.

También en una posición crítica, el expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), sostuvo que “es el Presidente quien determina cuándo un ministro de Estado está causando más daños y perjuicios, y afectando la credibilidad del gobierno y sui proyecto político, y cuándo está haciendo un aporte a ese objetivo colectivo. Es el Presidente quien deberá evaluar aquello, pero sin duda esto genera muchas dudas”.

Jackson en el blanco otra vez: robo de computadores levanta nueva ofensiva de la derecha y cuestionamientos en el oficialismo, En la foto, el diputado Raúl Soto.

Sobre la permanencia de Jackson en el gabinete, en el Ejecutivo algunos reconocen que se ha complicado debido a que, más allá de que puede que no tenga responsabilidad en lo que se le acusa, está siendo cuestionado permanentemente y “empaña” la gestión al tener que estar dando explicaciones constantes.

Además, las mismas fuentes transmiten que sacarlo tiene un costo muy alto para el Presidente Boric debido a que es su amigo y juntos han recorrido un camino político.

En todo caso, las críticas no provinieron solamente del Socialismo Democrático. Por ejemplo, la diputada Marcela Riquelme (cercana a Convergencia Social) dijo que “ante los graves hechos (...), exigimos la mayor claridad. Ministro, la ciudadanía necesita y exige claridad sobre estos hechos. Prometimos que nuestro gobierno iba a ser íntegro en esta materia. La ciudadanía nos exige y nos reclama probidad y transparencia”.

En defensa del ministro, el diputado RD Jaime Sáez señaló que “hay que ser responsables cuando se emiten juicios y apreciaciones, totalmente apresuradas, que solamente buscan dañar al ministro Giorgio Jackson. En ese sentido, tanto el ministro como el ministerio han tenido mucha proactividad en entregar todo tipo de antecedentes que sean requeridos (...)”. Pretender culpar al ministro por una situación que reviste de caracteres delictuales, en los que él no tiene absolutamente nada que ver, no solo me parece de una mezquindad tremenda, sino además de una tremenda irresponsabilidad (...)”.

En esa misma línea, y al margen de sus pares, el senador José Miguel Insulza (PS) dijo que “podremos tener largas discusiones acerca de la permanencia o no de un ministro, pero cuando se usa el nombre por teléfono para ejecutar un robo, francamente el ministro no tiene ninguna responsabilidad, en eso, ninguna”.