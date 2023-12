Pensiones: Schalper dice que están disponibles “para evaluar mecanismos de solidaridad”, pero llama a Jara a no enviar “letras chicas” por la prensa

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró este viernes que su sector está disponible para evaluar mecanismos de solidaridad en materia de pensiones, pero emplazó al gobierno para que genere los espacios de conversación necesarios para lograr un consenso.

El gobierno ingresó este jueves las indicaciones a la reforma previsional, con varios cambios en la reorganización industrial, y con una modificación en la fórmula que había presentado originalmente el Ejecutivo para el 6% de cotización adicional de cargo del empleador. Además, a diferencia del proyecto que habían ingresado en un inicio, las indicaciones presentadas ya no derogan el DL 3.500, tal como lo había solicitado la oposición. Lo que sí se mantiene, es que la Pensión Garantizada Universal (PGU) se aumentará a $250.000 y se sube su cobertura.

Si bien el proyecto original planteaba destinar toda la cotización extra al seguro social, ahora el gobierno considera que de ese total, se destinarán 2 puntos porcentuales a las cuentas de capitalización individual. Pero no necesariamente irá todo ese 2% íntegro a la cuenta individual, algunos recibirán más de lo que aportaron, y otros menos, ya que allí se incorporará el componente de solidaridad intrageneracional que había planteado el gobierno en la reforma inicial, donde el 70% de dicha cotización se abonará en la cuenta individual de manera directa, pero con el 30% restante se calculará el ingreso promedio de los cotizantes del Seguro Social, y el resultado de eso se depositará en las cuentas individuales.

En tanto, del 6% de cotización extra, 4 puntos porcentuales irán al Fondo Integrado de Pensiones (FIP). De esos 4 puntos, 3 se destinarán para financiar la garantía con solidaridad intergeneracional y 1 punto porcentual irá a financiar la compensación por diferencias en expectativas de vida para las mujeres, y el futuro beneficio de sala cuna.

“Estamos disponibles a evaluar mecanismos de solidaridad”

En ese escenario, el parlamentario de Chile Vamos señaló que en su sector siempre han “estado abiertos a llegar a acuerdos y estamos disponibles a evaluar mecanismos de solidaridad que realmente puedan dar soluciones en mejorar pensiones y no perjudiquen a la clase media”.

En esa misma línea, el congresista hizo un llamado a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, “a dejarse de intentar decir que quiere construir acuerdos y paralelamente mandarnos notificaciones por Twitter o mandarnos letras chicas por la prensa”.

Y luego exigió al gobierno a actuar con coherencia, ya que “si realmente quiere llegar a acuerdos, que genere los espacios de conversación necesarios y no pretenda sentar pisos que después tengamos que adherir a ellos casi como un contrato de adhesión. Eso no es construir acuerdos, así que hacemos un llamado al gobierno a actuar en coherencia porque no estamos disponibles a que se abuse de nuestra buena voluntad”.

El legislador hizo el mismo emplazamiento a la titular del Trabajo a través de su cuenta de la red X, donde compartió un registro de Jara en Mega explicando el mecanismo solidaridad intergeneracional. “Desde la misma oposición en otros momentos se ha propuesto y que me parece razonable”, dijo la secretaria de Estado.

“Ministra @jeannette_jara: hay disposición de llegar a acuerdos e incluso a evaluar mecanismos de solidaridad que no perjudiquen a la clase media. Pero no se construyen por redes sociales ni avisando letras chicas por la prensa. Actúen con coherencia y sin doble discurso”, escribió Schalper en respuesta a la ministra.