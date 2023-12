Macaya y Galilea retrucan a Kast: “No es momento de hablar de candidaturas presidenciales”

Los senadores y presidentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), Javier Macaya y Rodrigo Galilea, salieron al paso de las declaraciones del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en una entrevista televisiva sinceró sus intenciones de competir por tercera vez para llegar a La Moneda.

El ex candidato presidencial de Republicanos, en entrevista con Estado Nacional de TVN, aseguró que “estaría feliz en la papeleta, pero no tengo la garantía”. “Me encantaría, no depende solo de mí. Si Dios me da vida y salud, yo quiero estar ahí”, recalcó.

Asimismo, el exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de Chile Vamos, se mostró reticente ante la posibilidad de participar de una primaria con el bloque.

“Ya dos veces no hemos hecho primarias y hemos sido exitosos en el resultado. Entonces hemos demostrado en los hechos sin primaria, nosotros potenciamos los votos del sector. Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan, yo no iría a primaria, pero no me mando solo tampoco. Soy parte de un equipo, de un partido político”, afirmó.

Kast también se puso en el escenario de que le tocara enfrentarse a la expresidenta Michelle Bachelet, quien tras su participación en la campaña del “En contra” ha sido nombrada por algunas voces como una buena carta para para competir por un tercer período. El exdiputado dijo que no tiene problema en competir con la exmandataria y sostuvo que es más fácil, (porque ella) tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno”.

Las aspiraciones presidenciales del ex abanderado no cayeron bien en Chile Vamos, que a través de los timoneles de sus principales partidos salió a retrucar esas declaraciones.

“Yo creo que no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales a dos años de la elección. Y lo otro que hay que ver, siempre tener presente cuáles son los techos de cada uno de los candidatos del sector, que han sido más o menos medidos en las últimas elecciones”, dijo Macaya al ser consultado por Emol, y agregó que la “única manera de aumentar el techo es medirlo en elecciones lo más amplias posibles”, como unas primarias.

Galilea. en tanto, sostuvo que en RN piensan “que este no es momento de hablar de candidaturas presidenciales”. “El país pasa por tres crisis muy importantes: la crisis en seguridad y corrupción, la crisis en economía y la crisis política. Y por lo mismo en RN, ponemos todos los empeños en poder superarlas. Y creemos además que eso debe ser el empeño de todos los partidos políticos”, apuntó.