Particular pauta de Boric en Independencia: llegó tarde porque estaba en terapia y mujer en silla de ruedas interrumpió su discurso

“Disculpen el retraso, me vine corriendo. Me recomiendan siempre que no diga esto, pero creo que hay que decirlo: estaba en terapia”.

Con esta frase el Presidente Gabriel Boric se excusó de llegar tarde a la ceremonia en que se promulgó la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, la que se desarrolló en el Parque Mirador Viejo, en la comuna de Independencia.

“Creo que hay que cuidar la salud mental, es importante decirlo (...) para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollos, las terapias pueden ser normal, periódica, no es un evento excepcional”, recalcó el Mandatario.

Entre los presentes se encontraban la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; la ministra de la Mujer, Antonia Orellana; el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo; y la subsecretaria de la Mujer, Luz Vidal, además de parlamentarios y representantes de organizaciones sociales.

“Estoy bien, estoy contento, estoy optimista por Chile y su futuro”, zanjó sobre su estado actual.

Luego el Jefe de Estado dio paso a su discurso, sin embargo, a los pocos minutos fue interrumpido por una mujer en silla de ruedas que se encontraba en el público.

Boric paró su intervención y se dirigió a la mujer: “Si me quiere decir algo dígamelo”, le señaló. “Una pequeña pausa”, dijo el Presidente dirigiéndose a los presentes para explicar lo que ocurría.

La mujer en silla de ruedas llegó hasta el escenario dispuesto para la firma de la Ley, donde mantuvo un diálogo con el Mandatario, pero que no fue perceptible en la transmisión oficial.

Sin embargo, la mujer subió con unos carteles con mensajes que decían: “No me dejan ver a mi nieta” y “Jueza Luisa Hernández, 1° Tribunal de Familia de Santiago, tortura a niños en sala Gessel para separarlos de sus padres”.