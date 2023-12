Ministra Tohá y reforma previsional: “Se está haciendo un esfuerzo de converger y como gobierno hemos dado pasos muy grandes en esa dirección”

Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó al situación sobre las reformas que el gobierno está intentando impulsar y la reacción de la oposición. Sobre la reforma previsional, desde Chile Vamos y otros partidos opositores sostuvieron que la nueva propuesta no es distinta a la anterior y aseguraron que no la apoyarán

Al respecto, la ministra sostuvo que a su parecer, desconocía si alguien en el país pensara que no se requiere hacer una reforma previsional.

“Creo que no hay ningún resultado electoral en la tierra que podría llevarnos a concluir que está bien que los pensionados se queden con sus pensiones bajas”, afirmó.

En esta línea, y respecto a que el gobierno “insista” en sus reformas, indicó, “creo que sería bueno esperar a que la ministra presente la indicación que tiene formulada para la reforma previsional y ahí se darán cuenta que lo que se está proponiendo es un cambio significativo respecto a nuestra propuesta original, que además está recogiendo muchas iniciativas, propuestas, orientaciones que recibimos de distintos sectores, incluida la oposición”.

“Se está haciendo un esfuerzo de converger y como gobierno hemos dado pasos muy grandes en esa dirección, dejando de lado muchas de las ideas que teníamos, acogiendo ideas de los otros, porque lo que nos interesa es encontrar una solución para las personas mayores en Chile. No nos interesa sacar nuestra agenda, no nos interesa darnos el gusto de nuestra reforma, sino que ellos no sigan esperando”, afirmó tajante.

En el caso del pacto fiscal, sostuvo, esto es “igual de categórico”, indicó. ya que se acordó con todos los sectores políticos realizar estudios para ver si se necesitaba o no una reforma tributaria o si se podían cubrir las necesidades del país solamente con el crecimiento, la eficiencia. Asimismo en el caso de la eficiencia, sobre lo cual se realizó un estudio que se le encargó a la OCD, en donde se indicó cuánto se podía recaudar con eficiencia

En este sentido, sostuvo, “ambos estudios llegaron a la conclusión de que el crecimiento es importante porque nos va a permitir recaudar más, que la eficiencia nos puede permitir ocupar mejor los recursos, pero que esos esfuerzos van a ser totalmente insuficientes para ir en respuesta a las necesidades sociales de la población”.

“El gobierno no está insistiendo en sus reformas. El gobierno está insistiendo en buscar soluciones para los chilenos y las chilenas. Y en eso debiéramos insistir todos”. concluyó.