Última oferta: la ministra Jara entrega a la oposición la responsabilidad de que exista una reforma previsional

El gobierno del Presidente Gabriel Boric espera avanzar con la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados antes de que se acabe enero del 2024 y comience el receso legislativo durante febrero. Además, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, apuntó que, tras las últimas modificaciones al proyecto de pensiones, quedará en las manos de la oposición la posibilidad de que la iniciativa avance o se caiga en línea con las reformas basadas en la seguridad social que se abordaron durante los segundos gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

No te pierdas en Pulso

De esta forma, el Ejecutivo busca sacar adelante la reforma previsional con la nueva fórmula, donde el 6% de cotización adicional al cargo del empleador se destina en un 1% fortalecer el empleo femenino, un 2% para la capitalización individual y el 3% para el seguro social.

“Ojalá podamos sacarla antes del receso de la Cámara. Sabemos que son tiempos acotados, pero también sabemos que este es un tema urgente. A mí me llama la atención que a veces este tema se aborda con cierta tranquilidad por parte de algunos personeros políticos para seguir en estos temas comunicacionales. Pero mientras eso pasa, un dato no más, las mujeres que se pensionaron en septiembre se pensionaron con $49.000″, comentó Jara en entrevista con Radio Cooperativa.

El Presidente Gabriel Boric Font

Ante este contexto, la secretaria de Estado estimó que tras un año de discusión en el Congreso y luego de los cambios al proyecto -que a juicio del gobierno demuestran que han cedido en su postura sobre el tema- la reforma está en condiciones de ser aprobada.

“Ahora el tema está puesto en la oposición. Y creo que es importante y lo digo con harta serenidad, porque nosotros hemos hecho todos los esfuerzos. No ha sido un tema en el cual aquí no hemos parado en una trinchera de intransigencia”, dijo Jara. De esta forma, y ante la consulta sobre si es posible que no vea la luz esta reforma previsional, Jara comentó que: “Eso hay que preguntárselo a la oposición”.

“Lo que no entiendo es por qué razón, después de que se recogen propuestas que son importantes para la oposición, vuelve a interpelar o a poner sobre la mesa que no estarían dispuestos a avanzar (...) La oposición es la que hizo caer en su minuto la reforma tributaria, y esperemos que de eso se hayan sacado también lecciones”, agregó.

“Tenemos una legítima convicción de que hemos hecho un esfuerzo suficiente para poder recoger también las posiciones de la oposición y las posiciones que han sido buenas ideas. Por eso en las indicaciones se va a ingresar una licitación a privados para efecto de la administración. Pero no podemos dejar de cumplir el objetivo principal del proyecto, que es subir pensiones”, apuntó.

Sobre el contenido de la reforma, la ministra Jara apuntó que en ningún escenario existirá una expropiación de los fondos y que no se pueden financiar las pensiones con impuestos generales, con base en que, ya se rechazó una reforma tributaria y que el financiamiento de seguridad social vía tributos ya se aplica para el pago de la Pensión Universal Garantizada (PGU). La secretaria de Estado resaltó que ahora se debe fortalecer el financiamiento de las pensiones vía el pilar de cotizaciones y solidaridad junto con premiar esto.