Presidente de Comisión de Trabajo y reforma previsional: “Haré todo lo posible para que se vote en la Cámara antes de terminar enero”

La tramitación de la reforma previsional estuvo congelada por un par de meses, pero ahora que terminó el segundo proceso constitucional, el gobierno busca retomar el proyecto que se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pero sin haber llegado a un acuerdo todavía con la oposición.

En ese contexto, el Ejecutivo anunció que esta semana ingresará indicaciones al proyecto para poder retomar el debate en el Congreso. Al respecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reveló la nueva distribución que propondrán en las indicaciones para el 6% de cotización adicional, donde pretenden destinar 1 punto porcentual a mujeres, otros 2 a cuenta individual y los 3 restantes al seguro social.

Frente a este nuevo escenario, el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Juan Santana (PS), adelanta que citará “para el 3 de enero la primera sesión para retomar la tramitación de la reforma al sistema de pensiones, y haré todo lo posible para que se vote en la Cámara antes de terminar enero. No hay tiempo que perder, las pensiones están bajo la línea de la pobreza y retrasar este debate no es un daño al gobierno, es un daño a quienes mes a mes viven con dificultad. Allí espero concordar un calendario de trabajo y sesionar la cantidad de veces que sea necesario durante enero para que el proyecto pueda ser votado en la Sala antes del receso legislativo”.

¿Cree que la nueva fórmula que propone el gobierno podrá lograr consenso en la Cámara de Diputados?

-Soy optimista. Creo que una vez que cada fuerza política vaya procesando el resultado del plebiscito, habrá espacio para que baje la polarización de las últimas semanas. Acá la actitud que tenga la derecha es importante. Una derrota electoral siempre deja esquirlas, pero el mensaje que nos entregó la ciudadanía es que ninguna propuesta que represente solo una visión de país va a tener un respaldo mayoritario y espero que sepan leerlo así. Sigo creyendo que lo ideal sería que el 6% fuera íntegro al seguro social, pero entiendo, y así también el gobierno, que para alcanzar un acuerdo debemos movernos de nuestras posiciones iniciales. Espero que la oposición haga lo mismo.

Pero desde ya la propuesta no convenció a Chile Vamos y a gran parte de la oposición. ¿Hay espacio para ceder más de parte del oficialismo?

-En este momento hay que entablar un diálogo. Me parece que es una propuesta idónea para poder sentarse a conversar y es un error por parte de la UDI pegar un portazo antes de acercar voluntades. Alcanzar un acuerdo no es esperar que el otro acepte todas mis posiciones, sería absurdo. Si la UDI quiere avanzar en una reforma previsional solamente cuando sea como a ellos les gusta, sin acordar nada, a estas alturas ya parece excusa para no hacerle cambios al sistema, más que otra cosa. Primero, que una mesa técnica. Después, que la salida del ministro Jackson. Tercero, que después de septiembre. Si el diagnóstico compartido es que los chilenos y chilenas tienen bajas pensiones, no entiendo la tranquilidad con que se aborda este tema.

¿Ese es el llamado que le hace a la oposición entonces?

-Le hago el mismo llamado que al oficialismo: que todos tengamos la valentía de aceptar que el otro también tiene preocupaciones legítimas, de reconocer en el otro que sus inquietudes para el nuevo sistema de pensiones son válidas. Si hacemos eso, es más fácil que logremos ponernos de acuerdo. Si reconocemos, al mismo tiempo, que la solidaridad es tan importante como la capitalización individual, sin las ridiculizaciones que vimos en campaña y sin utilizar un tema tan importante como arma arrojadiza, nos permitirá descomprimir una política que está inmovilizada por el corto plazo. El que se reste de la conversación, el que quiera seguir acusando al otro de los peores males, seguirá enfangado en el problema y será un obstáculo para la solución.

¿En qué consiste lo nuevo de esta propuesta? ¿Cómo funciona el 1% que se destina a mujeres?

-Se incorpora una visión que busca hacerse cargo de las falencias del sistema en su conjunto. Las pensiones actualmente son bajas y desiguales, pero esto no es azaroso ni se soluciona simplemente con más plata. También responde a los bajos salarios, a la informalidad laboral, a los años cotizados, a la brecha laboral entre hombres y mujeres, etc. Ese 1% se hará cargo de la realidad de género, garantizando el acceso universal de cualquier trabajadora a una sala cuna, contribuyendo a una labor que hoy cumplen parcialmente los empleadores, precisamente para facilitar la inserción laboral de las mujeres. Esto es abordar las dificultades que tiene para integrarse al mercado laboral o para recibir una remuneración acorde a la que recibe un hombre por la misma labor, es mejorar el sistema previsional desde sus cimientos.

¿En cuánto tiempo espera que la Cámara despache el proyecto al Senado?

-Debe ser prioridad para el primer semestre de 2024. Se puede caminar y masticar chicle: podemos sacar adelante un mejor sistema de pensiones, al mismo tiempo que nos hacemos cargo de abordar la crisis de seguridad del país.