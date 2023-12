Ministra Jara dice que espera que una vez cerrado el proceso constituyente: “Se abra por fin en Chile la temporada de los acuerdos para el país”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que espera que una vez terminado el proceso constitucional se puedan establecer los acuerdos que permitan avanzar en el proyecto de reforma de pensiones.

“Espero que a partir del 18 (de diciembre), después que se cierre esta temporada constituyente. se abra por fin en Chile la temporada de los acuerdos para el país”, dijo tras ejercer su voto en el Centro Educacional Eusebio Lillo, ubicado en la comuna de Conchalí.

Respecto al impacto del resultado del plebiscito sobre la iniciativa sostuvo que “es un análisis que hay que hacer con los resultados sobre la mesa, en la materia que a mí me compete más directamente van a haber ciertas limitantes que en cualquiera de los dos eventos, nunca ha sido fácil, por un lado están los temas legales y, por el otro, están los políticos, pero no hagamos política ficción sobre el tema, esperemos cual sea el resultado”.

Falta de acuerdos

En este sentido reiteró que “la reforma y en particular la de pensiones lleva complicada en el país más de 10 años, así que no es por complicaciones que la reforma no sale, es por falta de acuerdos”.

Previamente Jara había señalado que sobre la posibilidad de modificar el destino de la cotización del 6% y destinar una parte a un seguro de longevidad, Jara dijo que ha dicho que “hay un conjunto de propuestas que se han hecho sobre la materia y siendo todas las posiciones muy válidas, la verdad es que más que seguir generando nuevas propuestas, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en una propuesta”.

Inicialmente la propuesta del gobierno contemplaba un 6% de cotización adicional, que iría en su totalidad a seguro social, y respecto del cual luego el Ejecutivo optó por dejar un 4% a seguro social y el 2% a capitalización individual.