Reforma previsional: gobierno insiste en separar la industria de AFP y subir PGU a $250 mil pese a que mesa técnica acordó no hacerlo

Finalmente este miércoles los integrantes de la mesa técnica que constituyeron los senadores de la Comisión de Trabajo en el marco de la reforma previsional, fueron a presentar sus conclusiones ante los parlamentarios de dicha instancia. Ese informe final con los consensos ya se conocía, pero ahora acudieron oficialmente los miembros de la mesa técnica para presentarlos.

Bajo este escenario, el presidente interino de la Comisión de Trabajo, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), pidió a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que manifestara qué tanto el gobierno comparte los consensos que alcanzó la mesa técnica transversal, donde había representantes de todos los partidos que integran dicha Comisión.

La ministra Jara comentó que hay varios temas que el gobierno comparte. Pero reconoció que hay al menos dos temas en que no están de acuerdo con la mesa técnica: separar la industria de AFP y subir PGU a $250 mil.

Sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU), señaló que “es muy razonable lo expuesto en términos de poder hacer futuros aumentos de PGU que no desincentiven la cotización, y por tanto, que estén dentro del marco que se promueva la formalidad. Y para eso, hay varios mecanismos que se han conversado en otros momentos y que la comisión (técnica) también los recoge”.

Pero puntualizó que “sí hay una discrepancia en torno al reajuste actual de la PGU, y en eso yo también quiero ser muy transparente, porque nosotros como gobierno tenemos un compromiso de un primer piso de protección social de una PGU a $250 mil. Entonces, en eso tenemos un matiz con la comisión (técnica), creo que es importante decirlo”.

Otro tema donde no hay consensos: “En el tema de la industria, yo creo que siempre es bueno transparentar las discusiones más allá de los acuerdos, las diferencias que se puedan tener; nosotros tenemos una posición distinta, creemos que es bueno separar la industria, si bien se pueden producir economías de escala (...) La crítica que se recoge en la comisión, la preocupación más bien dicho, es que solo una entidad monopolice esas funciones. Hoy día hay seis entidades que tienen esas funciones. Pero las tienen repartidas en cada región del país. Si el objetivo de poder hacer una centralización de estas funciones administrativas es para producir economías de escala”.

En ese sentido, Jara agregó: “Si no hay esa disposición, porque hay una preocupación de que alguien como hoy ocurre en cesantía administre todo esto, igual hay otros beneficios de dividir la industria, que es la posición del Ejecutivo, y es que puedan venir inversores interesados en invertir fondos previsionales para mayor rentabilidades, pero no así en instalarse de Arica a Punta Arenas con sucursales en cada una de las regiones del país. Todo eso está disponible para conversarse, pero creemos que hay una buena base de acuerdo para avanzar”.

¿Y dónde sí hay consenso? Jara explicó que hay un objetivo que la mesa técnica “precisó muy bien, que es a quiénes esta reforma quiere beneficiar (...) Nosotros lo compartimos, esta es una reforma que tiene que ser para aquellos que cotizando, tienen pensiones muy bajas. Y en particular, para las mujeres”. Luego profundizó un poco más, y puntualizó que si bien la distribución del 6% no alcanzó a ser abordado por la mesa técnica, sí lograron consensuar criterios importantes, “tanto a los quintiles a los cuales esta reforma debiera beneficiar, como también” a las mujeres.

Jara dijo que “hay varios temas más que no están en la polémica pero que son importante destacar”, entre ellos, mencionó que los empleadores coticen un 6%, pero también recogió una aprensión que manifestó la economista Cecilia Cifuentes, representante de la UDI en la mesa técnica, quien manifestó ante los senadores que hay que poner un poco más de atención a la gradualidad, y en vez de subir un punto por año, propuso vincularlo de alguna manera a la situación que esté viviendo el mercado laboral.

Al respecto, Jara respondió que eso el gobierno lo puede revisar, y recordó que existe una propuesta que hicieron los diputados de RN que hablaba de que los dos últimos puntos se pudieran indexar a factores de crecimiento y empleo, “lo cual nos parece razonable”, detalló la ministra del Trabajo.

Sobre la cotización previsional de los independientes, señaló que “hay que ver los efectos que tendría” si se está pensando en hacer obligatorio el 16% también para ellos. También destacó el alza del tope imponible, y el seguro de lagunas previsionales, y se mostró de acuerdo con la licitación del stock de afiliados.

Por otro lado, dijo que cambiar la actual comisión que cobran las AFP sobre flujo, a una comisión por saldo, es lo que les habría gustado, pero dijo que, tal como lo adelantó la mesa técnica, “efectivamente la transición tiene varias complejidades y, por tanto, pensar en una comisión que se pague en función de la rentabilidades, que tenga un precio base, parece razonable”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que al ver el informe de los técnicos, se pueden identificar 21 puntos de acuerdo, lo que “es muy distinto de lo que vimos en la Cámara de Diputados, en el trabajo técnico que se quiso desarrollar allá. Lo que hay aquí son acuerdos sobre temas sustantivos del proyecto, y por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que este es un hito bien importante para efectos del desarrollo de esta iniciativa”.

Marcel añadió que “de esos 21 puntos de acuerdo, yo diría que en la abrumadora mayoría son temas en los cuales coincidimos, y donde por supuesto hay detalles sobre cómo se implementan, que son importantes de resolver, porque todo eso hay que ir traduciéndolo en indicaciones. Yo diría que ese es el desafío más importante. Y hay otros donde quedan abiertos temas en los cuales hay que profundizar”.

También dijo: “Creo que algunas de las diferencias que hay, mucha relevancia material no tienen, por ejemplo, en el tema del aumento de la PGU a la línea de la pobreza, si uno el tema de la línea de la pobreza lo liga no al nivel al cual quede la PGU, sino a cómo se va a ir ajustando en el tiempo, ese ajuste en el tiempo, digamos, hay que tener claro que la línea de la pobreza no necesariamente aumenta más que lo que aumentan los precios, hemos visto momentos en los cuales ha subido más, y en otros ha subido menos”.

A partir de eso, Marcel concluyó: “Entonces, por lo tanto, en el ajuste a través del tiempo, tampoco necesariamente marcaría una diferencia particularmente radical respecto de lo que es el ajuste del valor de la PGU con su reajuste normal”.