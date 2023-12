Reforma previsional: gobierno anuncia nueva distribución para el 6% de cotización extra, pero la oposición le cierra la puerta

La tramitación de la reforma previsional estuvo congelada por un par de meses, a la espera de que se concretara el domingo recién pasado el Plebiscito 2023, para votar por el texto propuesto por el Consejo Constitucional, donde finalmente se impuso la opción “En contra”, con un 55,8% de los votos.

Pero ahora que dicho proceso eleccionario terminó, el gobierno busca retomar la tramitación legislativa del proyecto que se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, aunque sin haber llegado a un acuerdo todavía con la oposición.

De hecho, tras el resultado del domingo, el Presidente Boric dijo respecto a la reforma previsional que “hemos estado abiertos a ceder en varios aspectos respecto a nuestra propuesta original, con el ánimo de llegar a acuerdos para avanzar. El cierre del proceso constitucional debiera generar un mejor clima para este entendimiento, y a eso convoco a todas las fuerzas políticas. Pero hoy, sin más dilaciones”.

Es bajo ese escenario que durante este lunes la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, anunció que esta semana el gobierno ingresará indicaciones al proyecto para poder retomar el debate en el Congreso. Más tarde, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó en Mega que “hay buenas posibilidades de que logremos ese acuerdo, ojalá en pocos días más”, y reveló la nueva distribución que propondrán en las indicaciones para el 6% de cotización adicional.

“Vamos a proponerle al Congreso una distribución que va a ser así: 1%-2%-3%”, explicó. En primer lugar, detalló que de ese 6% va a ir 1 punto porcentual “para fortalecer empleo y formalidad de las mujeres, porque eso va a permitir que las mujeres tengan mejores pensiones. ¿A través de qué instrumentos? (...) Sala cuna y modificar las expectativas de vida, equiparar el efecto de que las mujeres vivimos más”.

En segundo lugar, Jara comentó que “va a ir un 2% a la capitalización individual para el ahorro futuro de las personas. Y en tercer lugar, va a haber un 3% para el seguro social, transitorio, como lo hemos planteado siempre, que permita que todos los que cotizaron y aún así tienen una pensión muy pequeña, se les pueda subir su pensión 1 UF” por cada diez años cotizados.

En un principio el gobierno tenía pensado ingresar indicaciones a la reforma previsional a fines de septiembre, pero finalmente eso no ocurrió, dado que no se habían alcanzado acuerdos y que el gobierno veía que en la previa de las elecciones del plebiscito sería complejo lograr un consenso en el Parlamento. En ese momento, la idea era ingresar indicaciones para destinar 4 puntos porcentuales al seguro social, y 2 puntos porcentuales a capitalización individual. Esto se compara con lo que dice actualmente la reforma previsional que ingresó el gobierno al Congreso, donde se destina el 6% completo al seguro social.

En la oposición estiman que lo planteado ahora por la autoridad no dista mucho de esa propuesta que había hecho el gobierno verbalmente antes de septiembre, con la que tampoco estuvieron de acuerdo, por lo que anticipan que desde Chile Vamos no habrá respaldo a la propuesta del Ejecutivo. Tampoco por parte del Partido Republicano. En cambio, desde el oficialismo se cuadraron con la nueva distribución que propuso el Ejecutivo para la cotización adicional.

El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Juan Santana (PS), respaldó la medida anunciada por el gobierno, y se comprometió, junto a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (Convergencia Social), a darle celeridad a la tramitación del proyecto, “y así poder dar por terminado el trámite legislativo (en la Cámara de Diputados) en lo que esperamos sea en el mes de enero”, puntualizó Yeomans. Santana comentó que pretende retomar la tramitación en la Comisión de Trabajo durante la primera semana de enero.

La negativa de la oposición

Desde Chile Vamos, el jefe de bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, comentó: “Queremos llegar a acuerdo, creemos que el sistema de pensiones puede ser mejorado y que las pensiones pueden aumentar, pero el gobierno no puede abusar de nuestro sentido de responsabilidad manteniéndose inflexible en su postura. Nosotros hemos cedido, el gobierno ha propuesto cambios a la industria que nosotros hemos aceptado de buen grado, o hemos propuesto alternativas que se acercan a lo que ellos han propuesto, pero no podemos aceptar que la solidaridad se haga con los puntos de cotización de los trabajadores. La solidaridad se tiene que hacer a través del aumento en la PGU, por lo tanto, le pedimos al gobierno que si al igual que nosotros cree que esto es urgente y que es importante, y que la política tiene que ser responsable, a ellos también les toca ceder. Y les pedimos que lo hagan en lo relativo a los puntos adicionales de cotización”.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), aseguró que “no es una sorpresa lo que el gobierno ha anunciado a través de Twitter. Es similar a lo que se había conocido ya, donde se establece un sistema de reparto del 4%, y el 2% a capitalización individual. Nosotros no somos partidarios de establecer un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores, son propiedad de ellos (…) Es un error, nosotros no vamos a aceptar una división de esa manera”.

En tanto, el diputado Benjamín Moreno (republicano) sostuvo que “de ninguna manera” esta propuesta podría contar con el respaldo de su partido. “Es una pésima reforma y las están convirtiendo en algo más malo aún. El 6% debe ir a cuenta individual”, afirmó.

A su turno, el diputado UDI Cristián Labbé, integrante de la Comisión de Trabajo, manifestó: “Recogemos el llamado del Presidente, en donde evidentemente nos tenemos que preocupar y hoy día tenemos que ver cómo mejoramos las pensiones a todos los chilenos. Pero hay una cosa que el gobierno tiene que entender y sobre todo la ministra Jara; es que mientras no pongamos al cotizante en el centro, y mientras no entiendan que la gente quiere el 6% a sus bolsillos, mientras el gobierno no entienda que tiene que separar la PGU de esta reforma de pensiones, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Es más, el gobierno lo que tiene que hacer hoy día es demostrar y entregar razones en donde nosotros como oposición confiemos en este gobierno, hoy es un gobierno en donde la gran inmensa mayoría de los chilenos no confía”.

Fuera de Chile Vamos, pero también desde la oposición, el diputado del PDG, Rubén Oyarzo, señaló que “presentar un 4%-2% camuflado no corresponde. Nosotros, como PDG, vamos a proponer que sea un 3%-3%, pero con la siguiente distribución: un 1% para mujeres, un 3% para el trabajador, y un 2% para solidaridad. Creemos que esa es la mejor proporción y que el gobierno tiene que acercarse a dialogar y a conversar, y no a pasar máquina”.

Oficialismo respalda

Desde el oficialismo, en cambio, el diputado PC, Luis Cuello, dijo que le parece “una muy buena propuesta para llegar a un entendimiento y terminar con la postergación de los jubilados. Lo central es que se consolida la idea de un seguro social, que es esencial para dar sustentabilidad a un sistema previsional. Espero que la oposición asuma que sus formulaciones en esta materia fueron derrotadas y que ya no hay excusas para dilatar más esta reforma”.

Por su parte, la diputada Daniella Cicardini (PS) indicó: “Le digo a la oposición que en materia de reforma de pensiones ya no hay excusas y ya no hay más tiempo que perder, y los invito a que escuchemos el fuerte llamado de atención que nos hizo la ciudadanía a todos los sectores políticos, porque la gente no quiere peleas políticas pequeñas y ordinarias, sino lo que quiere es acuerdo y urgencia en la solución a sus problemas reales y a demandas tan sentidas como mejorar las pensiones de miseria de tantos chilenos y chilenas”.

Mientras que Andrés Giordano, diputado independiente, pero de la bancada del Frente Amplio, aseguró que “el gobierno ha cumplido el compromiso con la Mesa Técnica de presentar las indicaciones a la reforma de pensiones. Queremos ver el detalle, ver las proyecciones de aumento de la pensión, pero a priori, se mantiene la seguridad social, la perspectiva de género para subirle las pensiones a las más perjudicadas del sistema, las mujeres, pero engarzando también con el compromiso del Presidente de sala cuna para Chile y fomentando el empleo formal. El gobierno ha mostrado voluntad de ceder, y esperamos que tras la derrota de ayer (domingo) de la oposición, que pretendía constitucionalizar un sistema de AFP que Chile no quiere, exista una mayor disposición y un baño de humildad en Chile Vamos para enfrentar este debate”.

FInalmente, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, comentó que también se enteraron por Twitter, pero le parece bien lo que ha conocido hasta ahora de ella. “Aquí lo relevante es que la derecha se abra a establecer este seguro social que hasta el día de hoy se ha mantenido absolutamente obtuso en esa idea”, puntualizó.