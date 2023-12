Pacto fiscal: Chile Vamos mantiene su rechazo a alza de impuestos, pese a que Marcel demanda un cambio de “parte de la derecha” tras el plebiscito

A mediados de la semana pasada los partidos de centroderecha habían cerrado la puerta a firmar algún tipo de acuerdo con Hacienda en el marco del pacto fiscal. De esta manera, quedaba a contrapié la estrategia del gobierno para avanzar de manera consensuada. Ante esa situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que era preferible esperar a que pasara el plebiscito.

“Quizá la proximidad de las elecciones influye de alguna manera en los mensajes que se dan por la prensa, pero vamos a esperar que pase el proceso electoral para ver con los partidos y con el documento consolidado, cuál es su disposición. Creo que tras el plebiscito del domingo tenemos que trabajar todos para el reencuentro de los chilenos”, fue la respuesta que entregó en ese momento el secretario de Estado.

Los resultados fueron claros: el “A favor” que era apoyado por la oposición no logró los resultados que ese bloque esperaba, imponiéndose el “En contra”. Y por lo mismo, el titular de las finanzas públicas se explayó esta mañana en entrevista con radio Pauta sobre el futuro del pacto fiscal bajo este nuevo escenario.

“Me imagino que algo tendrá que cambiar la actitud que ha tenido parte de la derecha hasta ahora, considerando que la ciudadanía rechazó de manera categórica su propuesta”, señaló y emplazó a la oposición indicando que “ya no podemos decir que el Gobierno no tiene agenda o que no le importa el crecimiento”, sostuvo Marcel.

14/12/2023 PUNTO DE PRENSA COMITE PRO CRECIMIENTO Y EMPLEO. EN LA FOTO MARIO MARCEL, JEANNETTE JARA, NICOLAS GRAU, JESSICA LOPEZ FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El titular de las finanzas públicas también enfatizó que el gobierno ha flexibilizado su postura original del proyecto original de reforma tributaria. “El gobierno no les ha pedido a los partidos políticos que adhieran a una reforma tributaria. En el pacto fiscal, lo que ha hecho el gobierno es pedirles que suscriban una serie de principios y criterios a los cuales el gobierno se compromete”, señaló.

Más tarde, al término del comité político, Marcel ahondó en su visión del pacto fiscal posplebiscito. Y en declaraciones a la prensa dijo que la semana pasada se recibieron las observaciones de los participantes de la mesa del pacto fiscal y que hoy se terminarán de incorporar todos esos comentarios, y se tendrá un texto ya revisado para mañana.

Consultado respecto de que si se tiene contemplado hacer algo distinto para avanzar en el pacto fiscal, señaló que “lo que tiene que ser distinto es la disposición a los acuerdos, lo que tiene que ser distinto es no darnos portazos, no trazar todo tipo de líneas rojas, no descalificar el contrario y demostrar en la práctica la voluntad de diálogo”. En ese sentido, reafirmó que las medidas del pacto fiscal son medidas para reformar el Estado, para impulsar el crecimiento, y en materia tributaria, una serie de principios para que se reduzca la carga tributaria sobre las empresas y un aumento para las personas de mayores ingresos.

¿Qué dice la oposición?

Lo primero que plantean es que los resultados del plebiscito no cambian en nada su postura sobre las reformas que el gobierno está impulsando, específicamente en relación al alza de impuestos que está considerada en el pacto fiscal. Por ello, mantienen su opinión de que no habrá una firma de un acuerdo previo a conocer el detalle de los proyectos, tal como tenía como objetivo de Hacienda.

Donde sí creen que hay un mayor espacio para lograr entendimientos es en los proyectos de ley que busquen potenciar el crecimiento económico, hacer más eficiente el gasto público. Por ello, le piden que acelere el paso y envíe pronto los proyectos que reforman el sistema de permisos sectoriales y el que modifica el sistema de evaluación ambiental.

Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, afirma qué vamos a apoyar al gobierno en todo lo que tenga que ver con reducción de la permisología, incentivos para la inversión, combatir la evasión tributaria, pero el gobierno tiene que entender que nosotros no vamos a subir impuestos, y si lo que ellos quieren es alcanzar un acuerdo y lograr un pacto fiscal, no solamente nosotros tenemos que ceder, ellos también tienen que entender que es imposible la reactivación con impuestos más altos de los que tenemos hoy día. Los impuestos hay que bajarlos, no subirlos”.

23/08/2023 El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reúne con representantes de partidos políticos de oficialismo y oposición, para abordar los contenidos del Pacto Fiscal. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

A Miguel Mellado, diputado RN e integrante de la Comisión de Hacienda, no le cayeron bien las palabras del ministro: “También debería haber un cambio de actitud por parte del gobierno. Él aparece como si fuera el profesor y nosotros los alumnos y no puede ser, si esto es de igual a igual. Marcel necesita nuestros votos, pero también tiene que cambiar de actitud. Nosotros queremos ver si efectivamente tiene urgencia para reactivar el país, generar el empleo y el desarrollo económico. Si no lo tiene, por qué vamos a hablar de aumento de impuestos”.

El legislador añadió que “como partido no firmaremos nada antes de conocer los proyectos, a no ser que exista un cambio de actitud del gobierno. Hay muchas reuniones, mesas, pero nada real ni concreto”.

Otra integrante de la Comisión de Hacienda es Sofía Cid (RN): “Lo hemos dicho desde la oposición, que no estamos disponibles a un alza de impuestos, cuando lo que necesita la gente es todo lo contrario, pagar menos impuestos, apoyo para las pymes y la clase media y crear incentivos para invertir”.

Por lo mismo, la legisladora añadió que “antes de decir si firmaremos o no, necesitamos tener a la vista los proyectos. La gente está cansada de ver a los políticos tomarse de las manos y anunciar acuerdos, pero finalmente, su situación sigue exactamente igual que antes”.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, se sumó a la visión se sus antecesores. “El ministro espera un cambio de actitud, pero nosotros esperamos cambios en los proyectos. Los malos proyectos no se aprueban por un resultado electoral. No veo la relación entre una cosa y la otra. Si el gobierno insiste en los proyectos mal hechos, no estaremos disponibles para aprobarlos. Lo hemos dicho en varias oportunidades: no estamos disponibles para aumentar impuestos”. Para el legislador, donde sí puede haber acuerdo “es en las medidas de crecimiento, en la reducción de la permisología, en acelerar la inversión, pero si pretende subir impuestos, no contará con nuestro apoyo y eso no cambiarla por un resultado electoral”.

El jefe de comité de senadores de Evópoli, Luciano Cruz Coke, puntualizó que “el ministro confunde los resultados del domingo con el hecho de que tengan más palanca para presionar acuerdos donde ha planteado fórmulas que, a nuestro juicio, son deficientes. Entonces, no sé por qué relaciona que el resultado del plebiscito es un apoyo a reformas que la ciudadanía rechaza, como es un alza de impuestos. No vamos a firmar un acuerdo previo sin conocer los detalles del proyecto”.

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), llamó a cerrar el debate del pacto fiscal: “Tras los resultados del plebiscito, lo que queda es sentarse a conversar para tener un buen pacto fiscal que permita tener medidas procrecimiento, modernización del Estado, reducir la evasión y elusión, para luego, complementar la brecha de recursos que nos falte para pagar las pensiones (con aumento de impuestos). Con eso cerraríamos un ciclo importante para nuestro país”.P