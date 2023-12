Presidente Boric pide “por favor” sacar adelante la reforma de pensiones

El Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este viernes la ceremonia en que se promulgó la Ley de Conciliación de Vida Personal, Familiar y Laboral, donde aprovechó de insistir en la necesidad de llegar a acuerdos para sacar adelante la reforma previsional.

La actividad estuvo marcada por dos hechos particulares. Primero dado que el Mandatario se retrasó y llegó cuando la ceremonia ya se estaba desarrollando, de lo que se excusó revelando que estaba en terapia. Y luego, cuando recién iniciaba su discurso, fue interrumpido por una mujer en silla de ruedas que llegó hasta el escenario, donde mantuvo un diálogo con el Jefe de Estado y mostró un par de carteles, en uno de los cuales acusó que le impiden ver a su nieta.

Pasado el incidente con la mujer en silla de ruedas, Boric continuó con su discurso, en el que se dio tiempo para referirse al proyecto de pensiones que impulsa el Ejecutivo, pero en el cual no se ha logrado un consenso con la oposición.

“Hoy día, si uno le pregunta a la mayoría de la gente qué opina de la política, va a decir una mala opinión. Y porque la política no ha sido capaz de resolver los problemas de la gente. Pero la política sí es capaz de hacerlo. El punto es que tenemos que ponernos de acuerdo”, partió diciendo.

Y luego señaló: “Esta ley es una demostración de esto (la Ley promulgada en la jornada). Tenemos otras oportunidades, como la ley de pensiones, que tenemos que sacarla adelante. No puede ser que llevemos más de 10 (años), no nosotros, no el gobierno, no un gobierno u otro. Sino las personas que han trabajado durante toda su vida, que se han sacado la cresta trabajando y que llegan a la vejez sin una pensión digna para poder vivir. No pueden seguir esperando”.

“Esto no es un triunfo o derrota del gobierno. Por favor, les pido que se entienda así. Es por los chilenos y chilenas que se merecen una pensión digna. Así que, por favor, saquemos adelante la reforma de pensiones”, recalcó el Mandatario.