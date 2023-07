Piergentili acusa a Chile Vamos de “fijación patológica” con el ministro Jackson tras peticiones de renuncia

Desde los partidos de Chile Vamos, especialmente desde la UDI y RN, han iniciado una ofensiva en contra del ministro de desarrollo Social y fundador de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, por su presunta responsabilidad política en el caso presuntas irregularidades en el traspaso de fondos públicos desde el gobierno central o regional a fundaciones ligadas al oficialismo, donde la Fiscalía investiga delitos de corrupción en nueve regiones.

El senador y timonel UDI, Javier Macaya, incluso aseguró en entrevista con El Mercurio que la “única señal creíble” por parte del gobierno “sería justamente sacar al símbolo, al fundador del partido que está en el corazón de todo esto, que es Giorgio Jackson”, quien según el parlamentario estaría “más preocupado de aferrarse a su cargo y de dar explicaciones poco convincentes”.

En la misma línea se expresó el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, quien aseguró que para la oposición la salida de Jackson del gobierno era “indispensable”.

“Entonces para nosotros la salida de Giorgio Jackson nos parece indispensable para proteger la figura presidencial, y más que eso para proteger la credibilidad mínima que el gobierno necesita para salir de esta crisis”, aseguró Schalper en entrevista con Radio Duna.

Ante esa ofensiva, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, tras la reunión de los partidos del oficialismo, donde se abordó la crisis desatada por los traspasos de organismos del Estado a fundaciones privadas, salió en defensa del ministro Jackson y calificó las intenciones de Chile Vamos como una “fijación casi patológica”.

“Esto de andar pidiendo cabezas no corresponde, creo que la fijación con el ministro Jackson es casi patológica a estas alturas, no sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política o si solo es una fijación de la oposición a la cual no tiene ningún mérito”, apuntó.

“Aquí no estamos haciendo defensas corporativas por defender a los nuestros, estamos poniendo las cosas en su sitio respecto a que donde hay irregularidades se tomen sanciones y donde existan cosas reñidas con la ética o legalidad se aborden”, complementó la presidenta del PPD.

Sobre la relación de RD con las demás colectividades del oficialismo, Piergentili argumentó que si bien el caso significó un “punto de quiebre” para las confianzas al interior del gobierno, los hechos que investiga la Fiscalía involucran “a miembros de RD, eso no significa que RD esté en una posición distinta o no colaboradora o que genera alguna discrepancia al interior del gobierno. Nosotros lo que esperamos es que los partidos nos pongamos a disposición de las soluciones de manera colectiva”.