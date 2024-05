¿Por qué algunos autos pueden pasar por calles anegadas sin que se les apague el motor?

El frente de mal tiempo que se dejó caer sobre la zona central en los últimos días generó una serie de dificultades en la ciudad. Cortes de electricidad, anegamientos, suspensión de clases en algunas comunas, personas damnificadas son algunos de los aspectos más complejos que quedaron con el temporal.

Los automovilistas también sufrieron en algunos sectores, donde las calles quedaron cubiertas bajo el agua, lo que en provocó que decenas de vehículos quedaran literalmentre “varados” por el ingreso de agua al motor. En muchos casos esa lamentable situación se debió al descuido del conductor que se atrevió a circular por zonas donde el agua estaba más arriba de la mitad de la rueda o por un manejo muy brusco que le hizo entrar agua al motor.

Las imágenes se repitieron en distintos canales de información. Autos estacionados sin poder salir del agua dejaban en claro que los vehículos no tienen las capacidades de un anfibio. O no todos en realidad.

Un video que se hizo viral en los últimos días da cuenta de un Nissan Patrol -modelo que no se vende en Chile y que también se conoce como Armada- que va pasando calles cubiertas por grandes cantidades de agua sin que sufra en su avance. Así, lo vemos que sobrepasar decenas de autos que no pudieron seguir su marcha, incrédulos ante lo que parece un vehículo con poderes especiales, hasta que deja atrás la zona donde varios sucumbieron.

En cierta medida ese todoterreno esconde una fuerza que a primera vista no se distingue, una especie de Clark Kent que pasa desapercibido en la calle cuando camina con sus lentes.

Para entender cómo un vehículo, que en apariencia es un SUV tradicional, puede avanzar por el agua como si estuviese flotando, nos acercamos hasta Duoc UC, donde consultamos el motivo para ese singular video que, al parecer, se grabó en Oriente Medio.

Lo primero es saber cómo se denomina a la acción de atravesar un cuerpo de agua poco profundo, como una posa o río, con un vehículo. El término correcto es Vadear.

Cuando un vehículo vadea un cuerpo de agua, significa que lo atraviesa sin detenerse por completo, manteniendo su movimiento a través del agua.

“Vadear una posa o rio de mediana profundidad, esto es que no supere la altura que dan los focos delanteros, con un vehículo de características 4x2 o 4x4 de acción electrónica autónoma “on demand” puede no resultar satisfactorio, en cualquier marca de vehículos. Esto se debe en especial porque al ir avanzando en la masa de agua, se incrementa una forma una cuña hidráulica en el frente de los neumáticos, frenando al vehículo y necesitando en esa retención aumentar la velocidad para no detenerse”, comenta Marco Soza, Director de carrera de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales en Duoc UC Maipú.

Ahora, si se aumenta la velocidad, se incrementará también la altura de la ola sobre el frontal del vehículo , llevando agua hacia la línea de aspiración, lo que culmina en una falla interna del motor por cuña hidráulica. Ese el principal problema que deja muchos vehículos botadas en calles anegadas.

Pero, ¿cómo lo hace el SUV del video viralizado en redes sociales? El docente explica que hay vehículos 4x4 o AWD que se fabrican con servicio HD (Heavy Duty), lo que permite que la velocidad de avance, al vadear el cuerpo de agua, pueda mantenerse constante, siempre que esté activado el control de tracción y conectados los sistemas de tracción integral y sin modificar la carga del pedal del acelerador.

“Lo que se aprecia en el video, lo realiza un vehículo de característica 4x4 de gestión electrónica, que podría ser de motorización gasolina o diésel. Mantiene la velocidad y la ola que se forma en su frontal en su inicio esté por debajo de la línea de los focos de luces, sin embargo, en la mitad del recorrido, el sobrepaso de agua por sobre el capot da cuenta que su sistema de admisión de aire debe ser especialmente diseñado para enfrentar esta condición física. No todos los vehículos logran este cometido, Regularmente se asocian a vehículo de alta gama con motorizaciones por sobre los 4 litros y torques de motor que se inician en el umbral de los 350 Nm”.

El especialista agrega que “los vehículo de menores prestaciones a los señalados anteriormente, pero que utilicen un sistema de respiración tipo Snorkel, pueden vadear, paro deben ser capaces de mantenerse en contacto con el suelo y no flotar”.