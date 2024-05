La férrea defensa de Evelyn Matthei a Sebastián Sichel por críticas sobre “turismo electoral”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se reunió la mañana de este viernes con el candidato a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind) para los comicios municipales de octubre próximo.

Tras finalizar la cita, que se realizó a primera hora en el café Enriketa del Barrio Italia, la carta presidencial de Chile Vamos le entregó su respaldo al exministro de Desarrollo Social del segundo mandato de Sebastián Piñera.

“Una persona como Sebastián Sichel, que tiene una trayectoria increíble, que tiene una formación realmente espectacular, además de ser una gran persona, yo creo que también para Ñuñoa sería un tremendo alcalde”, dijo Matthei al ser abordada por la prensa.

“Yo realmente voy a tratar de ayudarlo en todo lo que sea posible, porque estoy segura que Ñuñoa podría ser una de las comunas mejores de Chile si se implementan una serie de temas, que estoy segura que Sebastián tiene las herramientas para hacerlo”, agregó.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa línea, la alcaldesa de Providencia expresó que “obviamente que él es mi candidato acá en Ñuñoa, vamos a trabajar de manera conjunta. Yo tengo mucho que aprender de él, ya que fue ministro y fue presidente del Banco Estado. Y yo también tengo algunos datos que quiero pasarle en materia de municipalidad”.

Además de entregarle su respaldo expreso a Sichel, salió a defenderlo ante las críticas del oficialismo que apuntan a un “turismo electoral”.

En ese sentido, comentó que cuando ella postuló a Providencia, le dijeron “exactamente lo mismo”. “Es la típica tontera que dicen para tratar de zafar de un candidato que saben que es bueno”, aseguró.

En esa línea, comentó: “Yo no era de Providencia, no vivía en Providencia, no vivo en Providencia y creo que he sido una buena alcaldesa. Así que donde la persona duerme es bastante menos importante que donde la persona trabaja y donde la persona pone el corazón.

Para cerrar, la jefa comunal expresó que “a mí no me cabe duda que Sebastián Sichel está poniendo y va a poner, cuando sea alcalde, todo su talento, que es inmenso, toda su experiencia, que es enorme también, y todo su trabajo, que va a ser súper, súper fructífero”.