Karol Cariola presiona por condonación del CAE y emplaza al gobierno a hacerse cargo de compromisos

En entrevista matinal con radio Cooperativa este viernes, la legisladora del Partido Comunista (PC) y presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, se refirió a la postura de la La Moneda respecto a la idea de condonación a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Yo espero que encontremos una solución, sin que se descarte ningún método”, sostuvo la legisladora del PC.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, evitan usar el término condonación para referirse a la propuesta que trabaja el Ejecutivo respecto al financiamiento de la educación superior. En el gobierno transmiten ahora las ideas de “solución” y “organizar la deuda”, lo que se aleja de la idea inicial del programa del Presidente Gabriel Boric.

“La condonación es la propuesta del programa de gobierno y tengo la impresión, en ese sentido, de que el gobierno va a tener que buscar el camino que permita hacerse cargo de los compromisos asumidos, pero, al mismo tiempo, también actuar con la realidad concreta que tiene de responsabilidad, a propósito de las condiciones fiscales que hay en este momento sin reforma tributaria”, manifestó la diputada oficialista.

Cariola planteó que se debe esperar a que el Ejecutivo presente el proyecto respectivo en septiembre que apuntaría a todas las deudas estudiantiles, no solo del CAE, además de financiamiento.

“Yo tengo la convicción de que hoy día Chile tiene que hacerse cargo de alguna manera de que las familias chilenas que se han endeudado producto de deudas estudiantiles tengan una solución. Nosotros logramos sacarlos de los boletines financieros a partir de un proyecto de ley que tramitamos y que ya es ley de la República, pero eso no es suficiente. Las consecuencias para una familia, hoy día son cerca de 1.800.000 personas las que están en esta condición de endeudamiento, a propósito de deudas estudiantiles, tienen que tener una solución. La solución que el gobierno presenta en septiembre va a requerir de un debate parlamentario, un debate legislativo, y yo creo que hoy día caer en un debate que es ficticio, de especulación, donde todavía no conocemos cuál es la propuesta concreta, no beneficia mucho al debate público”, argumentó.

Por otro lado, refutó los dichos de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respecto a que la idea de condonar deudas estudiantiles fue un ”ofertón”.

“A mí no me parece que un Presidente de la República que tiene un compromiso con la ciudadanía tenga que dar explicaciones de por qué cumple su programa de gobierno. No estoy de acuerdo con esa definición”, sentenció.