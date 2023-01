Schalper afirma que el tema de los indultos no sería condicionante para que RN retome el dialogo en la mesa de seguridad

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió a un eventual regreso del partido a la mesa de seguridad que lidera la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, luego de que Chile Vamos anunciara su suspensión en la instancia por los los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.

En esa línea, el diputado Schalper señaló en Tolerancia Cero, de CNN Chile, que el acuerdo por seguridad está radicado en la cartera que lidera Tohá y que el retiro de los indultos no condicionaría una eventual vuelta de la tienda de Antonio Varas a retomar el dialogo, dado que es una materia ajena a Interior y que corresponde al Ministerio de Justicia.

“Esto está radicado en Interior. Nosotros somos conscientes que ojalá Justicia retire los indultos, pero lo hemos radicado exclusivamente a Interior. Y cosas como estas son por ejemplo: necesitamos resolver en tema en materia fronteriza y necesitamos que el gobierno nos diga si esta ley de infraestructura crítica que están empujando incorpora fuerzas militares en las fronteras. Después, el estatuto de protección para las policías. Tercer tema, Ley Antiterrorista, al gobierno no le gusta aplicarla, RN ha presentado un proyecto alternativo, la ministra (Tohá) ha quedado de estudiarlo, yo espero que lo estudie y nos ayude a avanzar”, afirmó el parlamentario.

Además agregó que “yo para una mesa paracetamol frente al cáncer no estoy disponible (...). Mi impresión es que si el gobierno avanza en lo que ha ido comprometiendo y hace anuncios correctos esta semana, yo creo que podríamos restablecer el dialogo en materia de seguridad”.

Asimismo, el secretario general de RN enfatizó en que “acá se quebraron las confianzas por un acto del Presidente de la República” y que “si los papelitos de la señora Tohá dan cuenta de una real voluntad de este gobierno de hacerse cargo de este problema (seguridad) van a contar con nosotros, si los papelitos son más o menos, difícil”.

Indultos presidenciales

En relación con la crisis política desatada por los indultos otorgados por el Ejecutivo, donde después se reconoció que hubo “desprolijidades”, el diputado de Convergencia Social (CS) Diego Ibáñez -quien también se encontraba en el panel en el mismo bloque del programa-, respaldó la decisión del Presidente Boric, así como reconoció que es la peor crisis del gobierno por esta materia.

Al ser consultado si la administración del jefe de Estado estaba en una crisis, Ibáñez indicó que “yo creo que sí y naturalmente el problema de los indultos es conflictivo. Tú estas indultando a una persona que es condenada por un delito que se cometió. Ahora bien, todo lo que ha hecho el Presidente es dentro de su atribución presidencial, que es exclusiva”.

Además agregó que “yo creo que, efectivamente, es conflictivo hoy analizar el mérito y no lo voy desconocer, pero nuestra posición como partido del Presidente es que respaldamos su decisión. Él tenía un compromiso con las familias, aquí hubo familias que siguieron todos los procedimientos administrativos”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper calificó como el “peor error político del Presidente” el haber otorgado los 13 indultos. “Yo no sé que es peor, si el Presidente indultó por error porque no tenía los antecedentes o que indultó a sabiendas a seis personas concretas que tienen, incluso, situaciones de violencia intrafamiliar. Yo creo que este es por lejos el peor error político del Presidente, yo no logro entender porque no retrotrae la situación, es cierto que eso le generaría un problema con las personas mismas que han sido beneficiadas, porque probablemente le interpondrían un recurso”, afirmó el parlamentario.

Proceso constitucional y conformación de listas

A dos semanas de que el Congreso Nacional elija a los 24 expertos -12 por cada Cámara-, quienes estarán encargados de redactar el anteproyecto de nueva Constitución, aún hay incertidumbre si desde el oficialismo irán en una única lista.

Con respecto a este tema, el diputado Ibáñez precisó que “espero y creo que va a haber una lista. Creo que los argumentos sobre la responsabilidad con el propósito común, siendo un gobierno y teniendo muy pocas diferencias en materias de salud pública, pensiones, etc., me da la impresión de que sería un error tremendo dividir las fuerzas cuando hoy la gente te pida unidad y claridad en el propósito común”.

Por su parte, Schalper puntualizó en representación de la oposición que “no estamos buscando un pacto electoral, ni una coalición, estamos buscando cómo arribamos a las mejores personas para escribir un marco transversal. Lo que estamos defendiendo nosotros desde RN es que pensar esto en listas de partidos y en cuoteo en un error. Aquí lo que tenemos que buscar son las mejores personas disponibles para escribir”.