UDI arremete contra alcaldesa de Ñuñoa en Contraloría por la suspensión del director del Liceo Augusto D’Halmar

Diputados UDI ingresaron un requerimiento a la Contraloría a propósito del sumario presentado por la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), contra el —ahora suspendido— director del Liceo Augusto D’Halmar, Jaime Andrade, en diciembre del año pasado.

La suspensión, que ha generado roces entre la comunidad educativa y el municipio, se debe a la presunta negación de matrículas a alumnos repitentes, hechos por los cuales Ríos señaló que se han recibido varias denuncias.

Por otra parte, el principal argumento del documento ingresado por los parlamentarios apunta hacia la posible existencia de presiones políticas tras la decisión de la jefa comunal, ya que en entrevista con La Tercera, Andrade afirmó que “como no he dado el respaldo político como a ellos les gusta, simplemente me quieren sacar después de 28 años como director de este liceo”.

Sobre este punto, el requerimiento ingresado por los diputados Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo y Cristián Labbé señala que las acciones del municipio “no se ajustan al principio de probidad administrativa, en virtud del cual se exige a los alcaldes que sus actuaciones sean realizadas con rectitud y preeminencia del interés general sobre el particular”.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

“Nos parece indispensable que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre las graves presiones que ha recibido el director del Liceo Augusto D’Halmar. Cualquier sumario o investigación que realice el municipio va a carecer de objetividad e imparcial, porque es evidente que el verdadero objetivo es removerlo del cargo por no compartir los mismos intereses políticos e ideológicos de las actuales autoridades”, afirmó el jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri.

El escrito firmado por los parlamentarios también indica que “de verificarse la persecución política denunciada por el director del Liceo Augusto D´Halmar, la postura adoptada por el municipio de Ñuñoa sería del todo grave y reprochable, por cuanto se habría decidido suspender -por razones de índole político- a un director que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa afectada e iniciar un sumario en su contra, utilizando como pretexto presuntas irregularidades y denuncias relacionadas con el otorgamiento de matrículas en circunstancias que no son claras, sobre todo considerando que el Centro de Padres y Apoderados señaló que hubo una confusión por parte de los denunciantes, quienes “no comprendieron la instancia administrativa de matrículas para alumnos repitentes”.