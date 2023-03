“Un primer año de aprendizaje duro”: El balance del PC en el aniversario de Boric en el gobierno

En una entrevista al medio El Siglo, vinculado al Partido Comunista, el presidente de dicha colectividad hace casi 20 años -desde 2005- Guillermo Teillier, realizó un profundo análisis de la administración del Presidente Gabriel Boric, quien cumplió este sábado un año en La Moneda.

En la víspera del aniversario, el viernes, el Mandatario realizó el segundo cambio de gabinete de su gestión: removió a cinco ministros sectoriales, ejecutó un inédito ajuste en el equipo de la Cancillería y cambió a 15 subsecretarios. Todo esto, buscando mejorar la gestión y equilibrar las fuerzas políticas de sus dos coaliciones de gobierno, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

En la entrevista, publicada ese viernes 10 de marzo, Teillier estimó que si bien “han ido mejorando las expectativas de la ciudadanía respecto al gobierno”, citando como ejemplo la gestión por los incendios en la zona centro sur-, para Boric -según el timonel- “fue un primer año de aprendizaje duro”. “Se ha ido poniendo a las alturas y necesidades. Habrá cosas que afinar, formas de gestión seguramente, pero hay experiencia positiva y negativa que permite corregir, sin necesidad de tantos cambios como plantean algunos, que quieren la inestabilidad del gabinete”, agregó el timonel.

En esa línea, Teillier estimó que para este 2023 “aspectos como preparación de la reforma de salud” son relevantes, lo mismo que “superar los efectos sociales y económicos de los incendios y asegurar las previsiones sobre las viviendas” y “los temas de delincuencia son prioritarios”.

Sostuvo, así, que “falta un esfuerzo mayor para dar a conocer los efectos positivos de las medidas del gobierno para las personas y familias en el aumento de sus ingresos con la reforma del sistema de pensiones y sacarle de la cabeza a mucha gente la falacia de que alguien pretende quitarle sus pensiones, una campaña sucia de la derecha y especialmente de las AFP que la usó para alentar el Rechazo al primer texto de propuesta constitucional”.

En términos de la relación del Ejecutivo con el movimiento social reconoció un “déficit”, asegurando que “es un diálogo que el gobierno debe priorizar, a la altura de lo establecido con los partidos políticos, para informar el alcance de los cambios que se proponen y también recibir opiniones.

El presidente comunista analizó también la convivencia con los otros partidos que apoyan al Ejecutivo, comparando el escenario con lo que fue la Nueva Mayoría, coalición de gobierno durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Veo, por ejemplo, una diferencia con el gobierno de la Nueva Mayoría, en que empezamos muy bien en el primer año y en el segundo se derrumbaron muchas de nuestras expectativas por dispersión, desconocimiento de acuerdos y el programa, por un sector del propio gobierno que dio muchos argumentos a la derecha en su dura campaña contra el gobierno de Michelle Bachelet”, señaló, agregando que “hay diferencias hoy, pero nadie las ha manifestado contra el programa, que por lo que he visto nos une. Diferencias de estilos, formas, tal vez roles. La campaña por los consejeros constituyentes será una prueba de que al ir en dos listas -los partidos de gobierno- no significa una ruptura de posiciones que han primado hasta ahora de apoyo irrestricto, que no significa ciego, pero con lealtad”.

Futuro en la presidencia del partido

El Siglo relata en su publicación que Teillier “está internado” en el hospital Clínico de la Universidad de Chile tras el golpe que significó a su salud “verse afectado en dos ocasiones por el Covid-19 y una neumonía”.

El 2 de febrero el exdiputado había sido ingresado por segunda vez a dicho recinto, donde había estado en la Unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Clínico a raíz de una trombosis intestinal.

Su estado de salud ha forzado las preguntas respecto a su continuidad a la cabeza de la colectividad, que está agendada hasta 2024.

“El plazo máximo para la realización del próximo Congreso está totalmente establecido, incluso se puede adelantar”, dijo al respecto el timonel, que en enero ya había señalado -a La Tercera- que cuando en 2020 el PC renovó su presidencia hasta ese año “quedó un compromiso tácito de que tendría un período más corto”.

“La dirección del partido funciona colectivamente, no veo una lucha de cargos. Cuando Gladys Marín, siendo presidenta, enfermó tan gravemente, se le mantuvo en el cargo, periodo en el que hizo aportes extraordinarios a la lucha del pueblo por sus derechos. En todo caso, las subrogancias están establecidas en los estatutos del partido”, agregó Teillier en la entrevista a El Siglo.

A fines de febrero el también exdiputado había enviado una carta al comité central del partido, en la que planteaba: “Nadie podrá decir que la enfermedad del presidente ha sometido al partido a una crisis de conducción”.